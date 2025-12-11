Il mondo del gaming online è spesso teatro di dichiarazioni premature sulla "morte" di questa o quella serie, ma i dati ufficiali di Microsoft hanno appena smentito con forza i detrattori di Call of Duty.

Il celebre franchise di Activision non solo ha dominato Xbox Game Pass nel mese di novembre, ma si è anche imposto come il gioco più giocato dell'intera piattaforma per tutto il 2025, macinando record sia in termini di ore totali che di numero di giocatori.

L'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali Xbox, che hanno confermato come Call of Duty abbia chiuso il 2025 al primo posto su Game Pass per giocatori totali e ore complessive.

Si tratta del primo anno completo in cui la serie è disponibile nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, una mossa strategica seguita all'acquisizione di Activision Blizzard che sta chiaramente dando i suoi frutti.

I dati si riferiscono all'app Call of Duty HQ, che funge da hub unificato per lanciare i tre titoli attualmente attivi: Warzone, Black Ops 6 e l'ultimo arrivato Black Ops 7.

Va precisato che per la maggior parte del 2025 i numeri sono stati alimentati principalmente da Warzone e Black Ops 6, quest'ultimo lanciato con grande successo alla fine del 2024.

Il picco di novembre, tuttavia, è chiaramente attribuibile a Black Ops 7, il capitolo che paradossalmente molti sui social hanno bollato come "quello che nessuno sta giocando".

I dati di Game Pass raccontano una storia completamente diversa, dimostrando come la percezione online non sempre corrisponda alla realtà del mercato.

L'inclusione nel Game Pass ha inevitabilmente inciso sulle vendite dirette del titolo, con molti giocatori che hanno preferito accedere al gioco tramite abbonamento piuttosto che acquistarlo a prezzo pieno.

Questo modello di distribuzione rappresenta una svolta significativa per la serie, tradizionalmente una delle più redditizie in termini di vendite retail.

Tuttavia, il risultato finale è comunque positivo per Microsoft, che rafforza ulteriormente il valore percepito del suo servizio in abbonamento con uno dei brand più importanti dell'industria.

Nonostante il successo su Game Pass, è innegabile che Black Ops 7 non abbia avuto il lancio che Activision e Microsoft avrebbero sperato. La recente comunicazione da parte degli sviluppatori, che hanno annunciato l'intenzione di abbandonare il modello di rilascio alternato anno dopo anno tra Black Ops e Modern Warfare, rappresenta un riconoscimento implicito delle critiche mosse dalla community.

Negli ultimi dieci capitoli della serie fino a quest'anno, quattro sono stati Black Ops e tre Modern Warfare, con il risultato che otto degli ultimi dieci giochi apparterranno a questi due soli sottobrand considerando il Modern Warfare 4 previsto per il 2026.