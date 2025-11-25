A partire dal 4 dicembre, Black Ops 7 e Warzone accoglieranno la Stagione 01, un'espansione massiccia che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco con una quantità impressionante di novità distribuite tra modalità multiplayer, zombie e battle royale. L'aggiornamento rappresenta un punto di svolta per il franchise, con contenuti pensati per soddisfare ogni tipo di giocatore.

Al centro della narrazione stagionale troviamo il Generale Dorne, determinato a portare avanti la sua vendetta dopo gli eventi che hanno coinvolto la Gilda.

La trama si espande attraverso tutti i comparti del gioco, inclusi aggiornamenti all'epilogo post-campagna cooperativa chiamato Endgame. Gli sviluppatori hanno chiarito che questo è solo l'inizio di un piano di contenuti stagionali senza precedenti, destinato a evolversi nel corso dei mesi successivi.

Nel settore multiplayer, quattro nuove mappe ampliano significativamente le opzioni di combattimento. Fate propone una versione distorta dalla tecnologia Cradle del compound nicaraguense di Raul Menendez, dove gigantesche machete squarciano il cielo creando un'ambientazione surreale.

Utopia presenta invece una città futuristica abbandonata, un tempo rifugio per ricchi che ora offre scenari perfetti per scontri frenetici. La portaerei galleggiante Odysseus garantisce combattimenti ravvicinati e azione continua, mentre il ritorno di Standoff nella sua versione rimasterizzata permetterà ai veterani di Black Ops 2 di rivivere le atmosfere di una mappa diventata leggendaria.

Le modalità di gioco classiche fanno il loro ritorno con implementazioni aggiornate. Prop Hunt riappare con nuove funzionalità adattate alla nuova era di Black Ops, permettendo ai giocatori di mimetizzarsi negli oggetti ambientali mentre altri tentano di scovarli.

Sharpshooter riporta la competizione libera per tutti dove ogni partecipante riceve la stessa arma selezionata casualmente, mentre One in the Chamber ripristina la tensione del gameplay ad alto rischio tipico di questo classico amato dai fan.

La storia del Dark Aether si sposta su un asteroide a forma di teschio

Il comparto Zombies introduce Astra Malorum, una mappa che trasporta i giocatori in un osservatorio del 1800 misteriosamente collocato su un asteroide dalla forma inquietante di teschio, sospeso nello spazio. La squadra dovrà seguire le tracce di un culto della morte dimenticato per eliminare una nuova minaccia emergente.

Per chi cerca sfide più immediate, Exit 115 offre una mappa di sopravvivenza ambientata in un'area di sosta autostradale infestata dai non-morti, perfetta per testare le proprie abilità in sessioni più rapide.

Warzone riceve aggiornamenti sostanziali con l'introduzione di Haven's Hollow, una nuova location per la modalità Resurgence. Questa cittadina degli Appalachi, isolata dalla natura circostante, conserva il fascino dell'America rurale con un tocco misterioso.

I giocatori potranno esplorare Haven's Lab per scoprirne i segreti, investigare la Mansion abbandonata o tentare la fortuna sul Riverboat, un casinò galleggiante che rappresenta l'attrazione turistica principale della zona.

Verdansk non viene trascurata e riceve importanti modifiche ai punti di interesse. La nuova Signal Station, posizionata a sud della Base Militare, offre un vantaggio tattico considerevole: le squadre abbastanza abili da attivare i sistemi satellitari riceveranno una Mappa Termica Tattica che identifica la densità di giocatori nelle varie zone della mappa.

Anche la Factory torna operativa dopo una ristrutturazione completa, riprogettata specificamente per adattarsi alle meccaniche di Black Ops 7.

Durante la stagione arriverà anche CODMAS, l'evento natalizio del franchise che trasformerà temporaneamente alcune ambientazioni. La mappa multiplayer Sleighjacked convertirà una nave da guerra in una slitta festiva, mentre modalità a tempo limitato ed eventi speciali celebreranno le festività attraverso tutti i comparti del gioco, offrendo ricompense esclusive per chi partecipa.

Il Battle Pass stagionale garantisce accesso a oltre 110 contenuti sbloccabili, incluso l'operatore Dorne, un bonus permanente del 10% all'esperienza del Battle Pass e le nuove armi Maddox RFB (fucile d'assalto) e Kogot-7 (mitraglietta).

Ulteriori armamenti saranno disponibili tramite eventi in-game e sfide settimanali, mentre l'opzione BlackCell offrirà vantaggi aggiuntivi per i giocatori più coinvolti. L'arsenale si arricchisce anche di nuovi accessori, mimetiche e equipaggiamenti ottenibili completando le numerose sfide distribuite lungo tutta la stagione.