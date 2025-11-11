La serie Call of Duty si prepara a un esperimento ambizioso che potrebbe ridefinire il confine tra campagna singola e modalità multiplayer. Con il lancio di Black Ops 7 ormai alle porte, Treyarch ha svelato i dettagli di Endgame, una modalità cooperativa che promette di trasformare il finale della campagna in un'esperienza rigiocabile su larga scala. L'idea alla base è tanto semplice quanto intrigante: permettere ai giocatori di tornare nei luoghi visitati durante la storia principale, questa volta accompagnati da un esercito di altri 31 utenti online.

Phil Tasker, level design director dello studio, ha rivelato che la mappa di Endgame rappresenta un vero e proprio mosaico nostalgico per i fan della saga. Gli sviluppatori hanno infatti recuperato ambientazioni iconiche da diversi capitoli precedenti della serie Black Ops, creando uno spazio di gioco mastodontico che fonde passato e presente. Tra le location confermate spicca un frammento di Hazard, la celebre mappa di Black Ops 1, mentre altre arene provengono da Black Ops 2, 4 e 6.

Il meccanismo di gioco si articola attorno a un concetto di progressione a zone con difficoltà crescente. I giocatori, organizzati in squadre, dovranno completare obiettivi variabili mentre attraversano diverse aree della mappa Avalon, un'enorme location che funge da contenitore per tutte le ambientazioni reimportate. La vera sfida consiste nell'estrarre prima dello scadere del tempo, altrimenti si rischia di perdere tutti i progressi accumulati durante la sessione.

Kevin Drew, design director di Treyarch, ha spiegato la filosofia dietro questa modalità: l'obiettivo era dare ai giocatori una ragione per tornare negli ambienti della campagna dopo i titoli di coda. Avalon non è semplicemente una mappa di dimensioni generose, ma uno spazio pensato per evolvere e sorprendere attraverso incarichi dinamici che cambiano a ogni partita. Il team ha lavorato a lungo per garantire che l'esperienza risultasse coesa nonostante l'amalgama di ambientazioni diverse.

Non tutte le mappe storiche verranno riprodotte in modo fedele all'originale. Tasker ha chiarito che alcune location saranno riproposte con lievi modifiche per adattarsi al nuovo contesto, mentre altre hanno semplicemente ispirato la creazione di spazi completamente inediti. Questa scelta permette agli sviluppatori di bilanciare la nostalgia dei veterani con la necessità di offrire qualcosa di fresco anche a chi ha passato centinaia di ore sulle mappe classiche.

L'approccio ibrido di Endgame potrebbe rappresentare una svolta interessante per una serie che negli ultimi anni ha faticato a innovare veramente la formula della campagna. Trasformare il finale della storia in un punto di partenza per un'esperienza multiplayer cooperativa è un'idea che, se ben eseguita, potrebbe finalmente dare un senso compiuto al completamento della modalità single-player in Call of Duty.

Con il rilascio previsto tra pochissimi giorni, i fan che hanno già assaggiato il gioco durante la beta di oltre un mese fa fremono per scoprire se questa scommessa darà i frutti sperati.