Il mondo dei JRPG è in fermento: Bandai Namco ha annunciato ufficialmente che svelerà un nuovo gioco di ruolo nel corso di questa settimana, alimentando una serie di speculazioni all'interno della community che da tempo attendeva novità concrete dal publisher giapponese.

L'annuncio arriva in un momento particolarmente vivace per il genere, con i fan di lunga data dei franchise della casa ancora in attesa di conferme su possibili nuovi capitoli.

Il teaser pubblicato sui canali social dell'azienda mostra un personaggio in stile anime equipaggiato con spada e scudo, dettaglio che ha immediatamente scatenato un'ondata di teorie online.

La rivelazione ufficiale è fissata per venerdì, con diretta YouTube alle 24:00 ora italiana.

I dettagli trapelati sono volutamente scarsi: la descrizione che accompagna il video premiere recita "una serenità destinata a essere turbata", una frase che suggerisce una narrativa dai toni oscuri o comunque una svolta drammatica rispetto a un incipit apparentemente tranquillo.

L'estetica anime del personaggio mostrato nel teaser ha fatto subito pensare a molti appassionati a un possibile nuovo capitolo della serie Tales of, uno dei franchise JRPG più longevi del publisher, oppure a un progetto inedito legato all'universo di Scarlet Nexus.

Per contestualizzare l'importanza di questo annuncio, bisogna considerare che il franchise Tales of non riceve un capitolo completamente inedito dal 2021, anno in cui uscì Tales of Arise, titolo accolto con grande entusiasmo dalla critica e dai giocatori per la sua impostazione action-RPG e la qualità della sua narrativa.

L'unica uscita recente legata al brand è stata Tales of Graces f Remastered, pubblicata a gennaio 2025 su Nintendo Switch, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC: una riedizione del capitolo originale del 2009 con grafica migliorata, ottimizzazioni alla qualità della vita di gioco e oltre 80 contenuti DLC inclusi.

Bandai Namco gestisce un portfolio di IP action e role-playing di rilievo nel panorama videoludico globale: oltre alla saga Tales of, il publisher è responsabile di franchise come Sword Art Online e Super Robot Wars, entrambi con basi di fan consolidate in Giappone e in Occidente.

La presenza di un personaggio con spada e scudo in stile anime nel teaser potrebbe ricondurre a ognuno di questi universi, o ancora aprire le porte a un IP completamente nuovo, scenario che renderebbe l'annuncio ancora più rilevante per l'intera industria JRPG.

L'attesa per venerdì sera è già palpabile sui principali forum e subreddit dedicati ai JRPG, dove i fan stanno analizzando fotogramma per fotogramma il breve teaser nel tentativo di identificare elementi stilistici riconducibili a un franchise esistente.

Che si tratti di un sequel, di un reboot o di una nuova IP, la rivelazione di Bandai Namco potrebbe ridefinire le aspettative sul genere per i prossimi anni e rappresentare uno dei principali annunci videoludici del primo trimestre 2026.