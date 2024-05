Baldur's Gate 3, qualcuno ha scoperto come tenere Wyll nel party in run malvage

Baldur's Gate 3 consente una profonda libertà di azione ai propri giocatori, lasciandoli liberi di intraprendere anche azioni malvage se è ciò che più desiderano.

Ma ovviamente sarà necessario affrontare delle conseguenze: un particolare decisamente evidente durante l'Atto 1 del terzo Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon), quando potrete decidere se aiutare a proteggere il boschetto oppure unirvi al massacro organizzato da Minthara e dai goblin fedeli all'Assoluta.

Advertisement

Una scelta che Wyll non manderà affatto giù: l'eroica Lama della Frontiera lascerà immediatamente il vostro party se deciderete di proseguire con il massacro dei druidi e degli innocenti Tiefling.

Ma non deve essere necessariamente così: GamesRadar+ segnala infatti un post dell'utente Reddit CrushCoalMakeDiamond, che ha scoperto come fare in modo che Wyll non lasci il party anche dopo aver compiuto il massacro.

Basterà semplicemente... ucciderlo, anche se ovviamente il processo è leggermente più complesso.

Prima di tutto dovrete rubare l'idolo del boschetto, mettendo così in moto una catena di eventi che porterà i druidi stessi a massacrare i tiefling.

In seguito dovrete dirigervi all'accampamento dei goblin e comunicare a Minthara la posizione esatta del boschetto, per poi effettuare un riposo lungo.

A questo punto, potete dirigervi al boschetto: a causa del vostro riposo lungo, la perfida Drow avrà portato a termine l'assalto senza il vostro intervento, uccidendo tutti i druidi.

Adesso è arrivato il momento tanto atteso dai fan più malvagi: non abbiate alcuna pietà e uccidete Wyll a tradimento, per poi avviare la consueta festa dei goblin al vostro accampamento.

Una volta conclusi i festeggiamenti, potrete utilizzare una pergamena di resurrezione o affidarvi all'Avvizzito per riportare in vita Wyll: come avrete intuito, questa mossa tattica impedirà che si attivi l'evento che lo spingerebbe a lasciare con profondo disgusto il vostro party, causandogli evidentemente un'amnesia e facendogli dimenticare che in fondo è stata tutta colpa vostra.

Proprio per i motivi citati qui sopra, questo trucco dovrebbe funzionare anche con Karlach, ma è probabile che in una run malvagia starete già facendo a meno di lei.

A meno che non stiate naturalmente sfruttando un altro trucco, ma non possiamo garantire che funzionino entrambi senza conseguenze.

Restando in tema, se siete affezionati alla Lama della Frontiera è probabile che avrete pensato almeno una volta di uccidere Mizora. Se volete soddisfare il vostro sogno, qualcuno ha scoperto un trucco per riuscirci senza conseguenze durante l'Atto 3.