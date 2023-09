Back To School Unieuro: ottieni un rimborso fino a 250€ supervalutando il tuo usato!

L'avvio di un nuovo anno scolastico è alle porte, e quale modo migliore per affrontarlo se non con un nuovissimo PC che potenzierà la vostra esperienza di apprendimento? Unieuro ha lanciato una promozione davvero interessante in occasione del Back To School, che vi offre la possibilità di un sostanzioso rimborso fino a 250€ per la restituzione del vostro vecchio computer!

Ottenere questo rimborso è un gioco da ragazzi. Fino al 21 settembre, per ogni acquisto di un PC fisso o portatile di qualsiasi marca a partire da soli 299€, avrete l'opportunità di richiedere un rimborso per il vostro dispositivo usato. Basta compilare un semplice form online entro 15 giorni dalla data dell'acquisto, e poi inviare il vostro vecchio dispositivo entro i 15 giorni successivi all'approvazione.

Una volta rispettate queste condizioni, Unieuro esaminerà il vostro dispositivo in base ai criteri del regolamento. Se tutto va come previsto, vi verrà attribuita una somma che varierà tra i 150€ e i 250€, in relazione al prezzo del nuovo modello che avete scelto. E non è tutto: se il vostro vecchio dispositivo ha meno di 3 anni, riceverete un ulteriore bonus di 50,00€! Il rimborso verrà accreditato direttamente sul vostro conto bancario entro 30 giorni. Per tutti i dettagli, potete consultare il regolamento completo a questo link.

L'assortimento di PC offerti da Unieuro per questa promozione Back to School è semplicemente irresistibile. Tra le opzioni a vostra disposizione, vi segnaliamo il notebook Apple MacBook Air 13" M1, disponibile a un prezzo stracciato di soli 949€. E naturalmente, è eleggibile per un rimborso fino a 250€ restituendo il vostro dispositivo usato. Questa macchina è un vero gioiello per gli studenti: potente ma incredibilmente compatta e leggera, è l'ideale per seguirvi ovunque vi porti il vostro percorso di studi.

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.