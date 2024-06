Avowed potrebbe aver svelato a sorpresa la data d'uscita ufficiale

L'evento Xbox Games Showcase 2024 ci ha offerto l'opportunità di scoprire da vicino tantissime delle produzioni first-party in arrivo sulle console Xbox Series X|S nei prossimi mesi.

Tra i numerosi giochi svelati nel corso dello show — li trovate tutti nel nostro recap dedicato — c'è stato spazio anche per Avowed, il nuovo ambizioso RPG in prima persona sviluppato da Obsidian.

Il trailer ci aveva confermato l'uscita prevista entro la fine dell'anno e, ovviamente, anche la disponibilità fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), oltre a qualche approfondimento in più legato a gameplay e trama.

Xbox ha anche svelato che nelle prossime ore dovrebbero essere svelati ulteriori approfondimenti gameplay, ma sembra che Obsidian possa anche aver rivelato per errore anche la data d'uscita ufficiale.

Secondo quanto riportato infatti da IGN US, il sito ufficiale del team di sviluppo si è aggiornato nelle scorse ore segnalando che l'uscita di Avowed dovrebbe essere prevista per il 12 novembre 2024.

Tuttavia, pochissimi istanti più tardi qualunque menzione di questa data è stata prontamente rimossa, facendo sospettare che probabilmente il reveal è arrivato in netto anticipo rispetto ai tempi stabiliti in casa Microsoft.

Ovviamente c'è sempre la possibilità che si sia trattato semplicemente di un errore e che non sia davvero quella la data stabilita, anche se le circostanze sembrano indubbiamente molto sospette.

In ogni caso, se fosse davvero confermata questa data, sarebbe curioso scoprire come mai non sia stata svelata direttamente nel corso dell'Xbox Games Showcase 2024: l'unica spiegazione che ci viene in mente è che magari Microsoft voleva garantire ad Avowed il giusto spazio per farsi notare, lontano dalla raffica di annunci dell'evento.

Come sempre, vi raccomandiamo di prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire quali sono tutti i giochi gratis annunciati nel corso dell'evento, a parte ovviamente Avowed, li abbiamo riepilogato tutti per voi nel nostro articolo dedicato.