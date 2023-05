ASUS ROG Strix G16 con RTX 4050 oggi con 350€ di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui notebook gaming.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il modello ASUS ROG Strix G16, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.599€, con uno sconto del 18% e un risparmio reale di 350€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 1.949€.

ASUS ROG Strix G16 è un potente notebook gaming, dotato di un display da 16'' con refresh rate fino a 165Hz, che assicura colori vividi grazie alla tecnologia ROG Nebula e al supporto Dolby Vision.

Il cuore del notebook gaming ASUS ROG Strix G16 è un processore Intel Core i7-13650HX di tredicesima generazione, affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con Dynamic Boost. Grazie a un MUX Switch dedicato e al supporto a NVIDIA Advanced Optimus, il notebook gaming ASUS ROG Strix G16 sfrutta al massimo le potenzialità dell'hardware. Con un'archiviazione SSD PCIe Gen4x4 e 16 GB di RAM DDR5 a 4800MHz, gestire grandi librerie di giochi e sessioni di multitasking è semplice e veloce.

Il sistema di raffreddamento all'avanguardia, ROG Intelligent Cooling, mantiene il notebook gaming ASUS ROG Strix G16 fresco, anche durante le sessioni di gioco più intense, assicurando un'ottima performance. Il notebook gaming ASUS ROG Strix G16 è ideale non solo per i giocatori, ma anche per sviluppatori di giochi, artisti digitali, streamer e editor video.

