505 Games ha svelato Assetto Corsa Rally, uno spin-off della celebre serie di simulatori di guida che questa volta abbandona i circuiti asfaltati per immergersi nel fango, nella ghiaia e nelle strade tortuose tipiche delle competizioni rally. Il debutto su Steam in accesso anticipato è fissato per il 13 novembre, con l'obiettivo di offrire un'esperienza quanto più fedele possibile alla disciplina motoristica più spettacolare e imprevedibile.

La scelta tecnologica ricade su Unreal Engine 5, il motore grafico di ultima generazione che promette di restituire livelli di realismo visivo senza precedenti. Gli sviluppatori puntano tutto sulla precisione: i tracciati saranno ricreati attraverso scansioni laser tridimensionali di percorsi autentici, mentre i veicoli verranno modellati nei minimi dettagli. Dalla ghiaia del Galles all'asfalto dell'Alsazia, ogni superficie promette di comportarsi in modo diverso, richiedendo ai giocatori un continuo adattamento dello stile di guida.

Al momento del lancio in early access, il parco auto comprenderà 10 vetture con licenza ufficiale, accompagnate da 4 stage rally ispirati a location reali. Le modalità di gioco includeranno sia competizioni offline che online, mentre il supporto hardware contemplerà configurazioni con triplo schermo, volanti con direct input e varie periferiche specializzate. Una caratteristica distintiva sarà la presenza di un copilota professionale, elemento fondamentale nelle gare rally reali, che fornirà indicazioni sulle curve e gli ostacoli attraverso le classiche note di percorso.

Prodotto in caricamento

Il modello fisico rappresenta uno degli aspetti più curati del progetto. Il sistema gestirà in modo realistico le dinamiche di guida delle vetture a trazione anteriore, posteriore e integrale, ciascuna con caratteristiche uniche. Un sofisticato sistema di danni basato sulla fisica reagirà agli impatti e alle sollecitazioni, mentre gli effetti audio multipli garantiranno un feedback sonoro autentico che permetterà ai piloti virtuali di percepire il comportamento dell'auto anche attraverso l'udito.

Il piano di sviluppo post-lancio prevede un'espansione significativa dei contenuti. Gli sviluppatori hanno annunciato che il roster di veicoli crescerà fino a superare le 30 automobili, mentre nuovi stage in location inedite arricchiranno la varietà dei percorsi. Le modalità di gioco verranno ampliate e verrà introdotto il supporto completo per la realtà virtuale, una tecnologia particolarmente efficace nei simulatori di guida. Un elemento interessante sarà l'aggiunta di una scuola rally dedicata, pensata per aiutare i neofiti ad apprendere le tecniche specifiche di questa disciplina.

Dal punto di vista tecnico, i requisiti minimi per PC rivelano le ambizioni grafiche del progetto. Sarà necessario almeno un processore Intel Core i7-10700K o un AMD Ryzen 5 3600X, affiancato da 16GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 oppure AMD Radeon RX 6650 XT. Lo spazio su disco richiesto ammonta a 50GB, una dimensione considerevole ma giustificata dalla qualità dei modelli tridimensionali e delle texture ad alta risoluzione. Si tratta di specifiche impegnative che collocano il titolo nella fascia alta delle produzioni PC, confermando l'approccio orientato verso giocatori dotati di configurazioni potenti e appassionati di simulazione realistica.