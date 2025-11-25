È da ieri disponibile una collaborazione con Attack on Titan, il celebre franchise anime che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Si tratta della seconda operazione di crossover per il titolo ambientato nel Giappone feudale, dopo quella con Dead by Daylight, e conferma la strategia dell'azienda francese di espandere l'esperienza di gioco attraverso contaminazioni con altri universi narrativi.

La partnership con l'anime giapponese offre ai giocatori una missione gratuita inedita, sebbene con una finestra temporale limitata: il contenuto sarà accessibile soltanto fino al 22 dicembre.

Chi volesse invece personalizzare i propri personaggi principali con elementi estetici ispirati all'universo di Attack on Titan dovrà mettere mano al portafoglio, acquistando i cosmetici a pagamento dedicati. Un modello di business ormai consolidato che replica quanto già visto con la precedente collaborazione, dove la missione gratuita aveva una durata di circa quindici minuti.

Dall'uscita sul mercato, Shadows ha beneficiato di un flusso costante di aggiornamenti che hanno arricchito l'offerta narrativa. Tra le aggiunte più interessanti spicca una missione che ha visto la partecipazione di Robbie Daymond, attore di Critical Role, che ha prestato la voce a un nuovo personaggio reclutabile come alleato.

Un altro update ha commosso la community immortalando nel gioco il gatto di un appassionato, dimostrando come Ubisoft stia cercando di mantenere vivo il rapporto con i propri fan anche attraverso gesti simbolici.

Il supporto ai contenuti proseguirà fino al 2026

La community si aspetta che il supporto post-lancio continui almeno fino al 2026, mentre lo sviluppatore francese lavora nell'ombra al tanto atteso remake di Assassin's Creed: Black Flag, progetto di cui circolano voci insistenti ma che non ha ancora ricevuto un annuncio ufficiale. Questa strategia di lungo termine si inserisce in un contesto finanziario che Ubisoft ha recentemente definito positivo, sottolineando come il franchise di Assassin's Creed abbia registrato performance particolarmente solide.

Tuttavia, l'azienda transalpina mantiene un certo riserbo sui dati di vendita specifici di Shadows. L'ultimo aggiornamento risale a luglio, quando venne comunicato che il titolo aveva superato i 5 milioni di giocatori, con risultati definiti in linea con le aspettative interne.