Dopo anni di rumor, mezze conferme e fughe di notizie mai davvero smentite, Ubisoft ha finalmente tolto ogni dubbio: il remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag esiste ed è in sviluppo. Il progetto si intitola ufficialmente Assassin’s Creed Black Flag Resynced, nome che era già emerso in un leak alla fine del 2025 e che ora trova conferma attraverso un nuovo aggiornamento dedicato al futuro del franchise.

L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul sito ufficiale della compagnia, accompagnato da un breve video con Jean Guesdon, da poco nominato responsabile dei contenuti del brand Assassin’s Creed. Nel filmato, Guesdon parla della volontà di mantenere un dialogo più chiaro e costante con la community, ma è nel testo del blog che emergono le novità più interessanti.

Ubisoft, va detto, non si è sbilanciata con un annuncio diretto e tradizionale. Nessun “è in arrivo”, nessuna finestra di lancio, nessun dettaglio concreto. Al posto di una comunicazione esplicita, la compagnia ha scelto una citazione ironica del celebre motto della serie – “Nulla è reale, tutto è lecito” – accompagnata dalla pubblicazione della prima key art ufficiale del remake. Un modo un po’ contorto per confermare quello che l’industria considerava da tempo il “peggior segreto custodito” degli ultimi anni.

In ogni caso, ora è ufficiale: Black Flag tornerà in una nuova versione, anche se al momento non sono stati condivisi dettagli su gameplay, piattaforme o periodo di uscita.

L’aggiornamento sullo stato del franchise non si ferma qui. Ubisoft ha parlato anche di Assassin’s Creed Codename Hexe, progetto che promette un’esperienza più cupa e narrativa, ambientata in un momento storico particolarmente delicato. Il team, secondo quanto dichiarato, si prenderà ancora del tempo per realizzare appieno la propria visione, segno che non vedremo Hexe nel breve periodo.

Spazio anche a Codename Invictus, il capitolo multiplayer sviluppato dal team di For Honor a Montreal. Ubisoft lo descrive come un’esperienza PvP con un approccio inedito per la serie, sottolineando che non sarà esattamente ciò che i rumor avevano suggerito. Il progetto procede con una filosofia “test and learn”, ma anche in questo caso mancano dettagli concreti.

Breve menzione pure per Assassin’s Creed Jade, il capitolo mobile ambientato in Cina, ancora in lavorazione, e per una serie di altri progetti non ancora annunciati ufficialmente ma già in sviluppo a diversi stadi.

Nel frattempo, qualcosa di tangibile arriva sul fronte attuale: Assassin’s Creed Unity riceverà un aggiornamento a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X|S, mentre su Xbox sarà possibile provarlo gratuitamente per alcuni giorni ad aprile. Inoltre, Ubisoft ha confermato che la serie live-action di Assassin’s Creed prodotta da Netflix tornerà presto a far parlare di sé.

La notizia più importante resta comunque la conferma definitiva di Black Flag Resynced. Dopo anni di indiscrezioni, minacce legali legate a dichiarazioni premature e silenzi strategici, il remake dell’avventura piratesca di Edward Kenway entra ufficialmente nella lista dei progetti in arrivo. Ora resta solo una domanda: quando vedremo qualcosa di concreto oltre un’immagine promozionale e una frase ammiccante?