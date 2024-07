Anche Ubisoft è in hype per GTA 6, a quanto pare

GTA 6 è a dir poco atteso dai videogiocatori e dalla community intera, ma fa strano vedere anche Ubisoft essere in hype per il titolo Rockstar, dichiarando addirittura che potrebbe fare bene ai giochi dell'azienda.

Al termine dell'ultima riunione con gli investitori (tramite Rockstar Intel), Ubisoft ha rassicurato questi ultimi dicendo che l'uscita di GTA 6 potrebbe aiutare a vendere più giochi, piuttosto che avere un effetto negativo sul mercato.

Advertisement

Videogiochi come GTA 6 catalizzando inevitabilmente l'attenzione, cannibalizzando anche le vendite di altri videogiochi che escono in quel periodo (e a volte in quell'anno), ma Ubisoft non ha affatto paura.

Durante la sessione di domande e risposte della conferenza, un investitore ha chiesto ai dirigenti di Ubisoft come gli azionisti dovrebbero percepire la pipeline dell'azienda per il 2025, in particolare riguardo alla competitività con GTA 6. Un argomento rilevante perché i titoli Ubisoft somigliano molto a quelli Rockstar, essendo degli open world che richiedono molte ore di impegno da parte dei giocatori.

Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha risposto all'investitore spiegando che, sebbene possa sembrare controintuitivo, «quando esce un GTA più persone iniziano a giocare». Ovvero, GTA 6 potrebbe fare bene anche ai giochi Ubisoft.

Ecco la citazione completa di Guillemot dalla riunione sugli utili di Ubisoft:

«Ciò che vediamo generalmente quando esce un GTA è che più persone iniziano a giocare. Quindi, generalmente è positivo per il mercato complessivo e anche gli altri giochi disponibili in quel periodo fanno davvero bene. Lo abbiamo visto già alcune volte perché abbiamo avuto ottime vendite quando è uscito GTA V e anche quando hanno fatto un remaster sulle nuove console. Quindi è qualcosa di controintuitivo ma che funziona per noi in generale.»

Nella stessa riunione, Ubisoft ha anche mostrato dei dati di vendita molto rassicuranti grazie ad alcune produzioni uscite nel corso dell'anno (e non solo).

Dati che miglioreranno ancora con l'arrivo di Assassin's Creed Shadows, probabilmente, che potete già preordinare su Amazon al miglior prezzo su tutte le piattaforme.