Amazon Luna, qualcuno ha svelato 2 giochi gratis di giugno

Il servizio Amazon Luna è arrivato anche in Italia da diversi mesi, tanto che ora sarebbero trapelati i giochi gratis di giugno disponibili per gli abbonati.

Coloro che sono in possesso di un account Amazon Prime (in offerta qui) possono difatti mettere mano a svariati titoli per la piattaforma in questione.

Nulla a che vedere come Prime Gaming, in ogni caso, il servizio che dalla sua diventa ogni mese sempre più corposo.

Ora, infatti, è nuovamente l'affidabile insider billbil-kun a svelare in anticipo quelli che saranno alcuni dei giochi del catalogo di Amazon Luna nel mese di giugno 2024.

Billbil-kun, che da mesi non ne sbaglia una, ha quindi reso noti i giochi che approderanno a breve Amazon Luna.

I giocatori abbonati al servizio che permette di godersi una serie di prodotti in streaming, potranno quindi mettere le mani sopra ai seguenti titoli:

Metro Exodus

Bee Simulator

La lista dovrebbe probabilmente allungarsi con altre due aggiunte non ancora rese note, le quali verranno rese note durante questa settimana.

Ma non solo: sempre billbil-kun ha anche rivelato i giochi che invece lasceranno il catalogo il 30 maggio prossimo.

LEGO Star Wars III: La Guerra dei Cloni

LEGO Star Wars: La Saga Completa

Mighty Switch Force! Collection

The Adventure Pals

A spiccare troviamo i due capitoli di LEGO Star Wars, sicuramente degni di nota per ogni fan della saga (e dei mattoncini danesi).

Senza dimenticare in ogni caso che Fallout 3 GOTY e Fallout New Vegas Ultimate Edition sono ancora disponibili su Amazon Luna per i membri Prime. Avete infatti tempo fino al 10 ottobre 2024 per giocarci senza costi aggiuntivi.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i giochi gratis di giugno per Amazon Luna: non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine.

