La leggenda delle arti marziali Bruce Lee sta per fare il suo ingresso nel mondo virtuale dell'assassino più famoso dei videogiochi. L'iconico attore e maestro di kung-fu si unisce all'Agente 47 in una nuova avventura che promette di mescolare azione furtiva e combattimento orientale. Questa collaborazione inedita rappresenta l'ennesima dimostrazione di come il franchise di Hitman continui a reinventarsi attraverso crossover sorprendenti con personalità del cinema e dello spettacolo.

La nuova missione catapulta i giocatori nel cuore di una cospirazione criminale che si snoda tra Hong Kong e Bangkok. Bruce Lee veste i panni dell'Agente Lee, un operativo sotto copertura con la delicata missione di infiltrarsi nella Concord Union, un sindacato criminale che organizza tornei clandestini di arti marziali. Il palcoscenico di questa avventura è l'Himmapan Hotel di Bangkok, dove si svolge un torneo segreto che nasconde ben altri scopi oltre alla competizione sportiva.

L'obiettivo dell'Agente Lee va ben oltre la vittoria nel torneo. La sua vera missione consiste nello scoprire l'identità del leader supremo della Concord Union, utilizzando le sue leggendarie abilità marziali per guadagnarsi la fiducia dell'organizzazione. IO Interactive ha costruito una narrazione che omaggia il cinema d'azione degli anni '70, quando Bruce Lee dominava i grandi schermi con le sue coreografie mozzafiato.

La missione è disponibile gratuitamente dal 25 settembre al 20 novembre su tutte le piattaforme principali, inclusi PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. Una novità significativa riguarda l'arrivo del gioco anche su PCVR attraverso un aggiornamento gratuito, aprendo nuove possibilità immersive per i fan della realtà virtuale. Chi desidera mantenere permanentemente l'accesso ai contenuti può acquistare il Bruce Lee Pack DLC al prezzo di 4,99 dollari.

Il pacchetto aggiuntivo include diversi elementi estetici ispirati all'iconografia di Bruce Lee: la celebre tuta gialla che richiama "Kill Bill" di Tarantino, i bastoni Kali per il combattimento ravvicinato e il pugnale di giada. Questi oggetti non sono semplici cosmetici, ma rappresentano un ponte culturale tra l'Occidente videoludico e le tradizioni marziali orientali.

Parallelamente al lancio della missione con Bruce Lee, IO Interactive ha inaugurato la "stagione del dragone", un periodo di contenuti tematici che si estenderà fino a novembre. Questa stagione includerà ulteriori target elusivi e sfide speciali, culminando con l'evento Halloween "Mills Reverie" che promette di aggiungere elementi horror all'esperienza di gioco.

La strategia di IO Interactive di incorporare celebrità nel mondo di Hitman si è dimostrata vincente. Dopo il successo ottenuto con Mads Mikkelsen nei panni del villain Le Chiffre da "Casino Royale" e Jean-Claude Van Damme in un aggiornamento del 2024, l'arrivo di Bruce Lee conferma questa tendenza. Il studio danese sembra aver trovato la formula perfetta per mantenere vivo l'interesse intorno alla serie, combinando nostalgia cinematografica e gameplay innovativo.