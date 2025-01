Addio a un The Elder Scrolls, da oggi

I fan di The Elder Scrolls hanno un gioco in meno da aggiungere alla loro collezione.

Mentre l'attesa per un nuovo capitolo della saga continua, l'attenzione della community resta divisa tra Skyrim (che trovate su Amazon) e The Elder Scrolls Online.

A questi, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe presto aggiungersi anche il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Ma un titolo, invece, esce definitivamente di scena: The Elder Scrolls: Legends (via ComicBook).

Da oggi, 30 gennaio 2025, il card game free-to-play di Bethesda non è più scaricabile né giocabile.

Lanciato nel 2017 su PC e dispositivi mobile, non è mai arrivato su console, e già dal 2019 aveva smesso di ricevere supporto attivo.

La chiusura era stata annunciata mesi fa, con la rimozione del titolo dagli store digitali e la promessa di uno spegnimento definitivo dei server. Promessa che è stata mantenuta.

«Il 30 gennaio 2025, i server di The Elder Scrolls: Legends verranno definitivamente spenti», aveva dichiarato Bethesda nel comunicato ufficiale.

E ancora: «Fino a quella data, tutti gli oggetti nello store e l'accesso agli eventi di gioco saranno disponibili per un solo oro, così potrete godervi tutti i contenuti di Legends fino all’ultimo giorno. Dopo di che, il gioco diventerà inaccessibile. Grazie per aver giocato con noi e speriamo che abbiate apprezzato la vostra esperienza su Legends.»

Bethesda non ha mai fornito motivazioni precise sulla chiusura, ma la decisione sembra legata a ragioni economiche e di sicurezza.

Mantenere in piedi server per un gioco con un'utenza in calo è un costo difficile da giustificare, senza contare i rischi legati alla gestione di una piattaforma non più attivamente monitorata.

Qualunque sia la causa, il risultato è lo stesso: The Elder Scrolls: Legends è sparito e difficilmente tornerà. Ed essendo un titolo solo digitale, il gioco è ora irrimediabilmente perso nel tempo.