Tornano i Free Play Days su Xbox, e per i prossimi giorni gli utenti avranno accesso a una selezione di sei titoli, con un’offerta particolarmente generosa legata a Destiny 2. Oltre al gioco base, infatti, il programma mette temporaneamente a disposizione anche tre espansioni di grande rilievo: The Witch Queen, Lightfall e The Final Shape, offrendo così ai giocatori la possibilità di immergersi nell’esperienza completa dello sparatutto di Bungie.

La lineup di questa settimana comprende Astria Ascending, Bassmaster Fishing, Descenders, Destiny 2 con le relative espansioni, Everspace 2 e Way of the Hunter. A seconda del titolo, variano i requisiti necessari per accedervi: Astria Ascending, Bassmaster Fishing ed Everspace 2 possono essere giocati liberamente su Xbox e PC dagli abbonati a Xbox Game Pass Essential, Premium o Ultimate. Le espansioni di Destiny 2 e Way of the Hunter richiedono invece un abbonamento Game Pass per essere provati su console, mentre Descenders è accessibile a tutti i giocatori Xbox senza necessità di sottoscrizioni aggiuntive.

Per quanto riguarda le scadenze, i contenuti di Destiny 2 resteranno disponibili fino al 9 dicembre, mentre gli altri giochi inclusi nei Free Play Days saranno accessibili fino alla sera del 7 dicembre. Come sempre, l’iniziativa permette di testare liberamente i titoli completi: una formula utile non solo per scoprire nuove esperienze di gioco, ma anche per valutare eventuali acquisti futuri approfittando spesso di sconti dedicati.

Partecipare è semplice. Basta cercare il gioco desiderato sullo Xbox Store e selezionare il pulsante “Install, Included with Game Pass” o “Free Trial” per avviare il download. Una volta completato, il titolo sarà immediatamente giocabile per tutta la durata dell’iniziativa.

Con una selezione che spazia dai giochi di ruolo ai simulativi, dagli action cooperativi ai titoli sportivi, questa nuova edizione dei Free Play Days conferma l’impegno di Xbox nel proporre un ecosistema accessibile e variegato, capace di coinvolgere giocatori con gusti ed esigenze differenti.