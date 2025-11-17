Come accade ogni mese, è tempo di dare uno sguardo anticipato ai titoli che arriveranno su Xbox Game Pass nel mese di dicembre 2025. Finora, due giochi sono stati ufficialmente confermati, con ulteriori aggiunte che Microsoft annuncerà nelle prossime settimane. Queste prime conferme permettono già di intravedere una selezione variegata, che spazia dall’horror sci-fi all’azione strategica con elementi di roguelike e gestione delle risorse.

Il titolo più atteso di questa prima lista è senza dubbio Routine, un’avventura horror in prima persona ambientata su una base lunare abbandonata. La storia è ambientata in una visione futuristica anni ’80, dove l’esplorazione curiosa della base si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza. Quando la base cade nel silenzio totale, i giocatori si troveranno a cercare risposte e affrontare un nemico che considera il protagonista come la principale minaccia. Ogni scoperta apre nuovi misteri, e l’unico modo per avanzare è affrontare l’ignoto. Routine offre un mix di tensione psicologica, esplorazione dettagliata e un’atmosfera da incubo, rendendolo un’esperienza unica per chi ama gli horror con elementi narrativi profondi.

Il secondo titolo confermato è Dome Keeper, un gioco d’azione strategico con meccaniche da roguelike. I giocatori devono difendere la propria cupola da ondate di mostri alieni, scavando tra un attacco e l’altro per raccogliere risorse preziose e reliquie. Queste possono essere utilizzate per potenziare la cupola, sbloccare gadget innovativi e migliorare le difese. L’alternanza tra fase di difesa e fase di raccolta rende Dome Keeper un titolo dinamico, che richiede pianificazione strategica e riflessi pronti.

Queste due conferme offrono già uno spaccato interessante di ciò che Xbox Game Pass proporrà a dicembre. Routine punta su tensione e narrazione, mentre Dome Keeper combina azione e gestione delle risorse. Entrambi i titoli saranno disponibili rispettivamente dal 4 e dal 9 dicembre, e si prevede che arricchiranno notevolmente la libreria mensile, attirando giocatori con gusti diversi. Nei prossimi giorni Microsoft completerà la lineup mensile, aggiungendo ulteriori titoli che renderanno dicembre un mese particolarmente interessante per gli abbonati al servizio.