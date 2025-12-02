Xbox Game Pass si prepara a chiudere il 2025 con una lineup ricchissima che copre praticamente ogni genere videoludico, dai picchiaduro tripla A agli indie più creativi. Microsoft ha svelato oggi la scaletta completa delle aggiunte previste per la prima metà di dicembre, con ben 14 titoli in arrivo tra il 2 e l'11 del mese.

La line-up spazia da Indiana Jones e l'antico cerchio di MachineGames al day one dell'horror fantascientifico Routine, passando per Mortal Kombat 1 e perfino Stellaris, il celebre grand strategy spaziale di Paradox.

Il piatto forte arriva sicuramente il 4 dicembre con la tripla bomba composta da Routine, l'horror in prima persona ambientato su una stazione lunare abbandonata, e soprattutto Indiana Jones e l'antico cerchio, l'action-adventure sviluppato da MachineGames (gli autori di Wolfenstein) in collaborazione con Lucasfilm Games.

Quest'ultimo titolo rappresenta uno dei lanci più importanti dell'anno per l'ecosistema Xbox, disponibile al day one per gli abbonati ai tier Premium su Series X|S, PC e cloud. Sempre il 4 dicembre debutta anche 33 Immortals, il roguelike cooperativo che promette battaglie con fino a 33 giocatori simultanei.

La settimana si apre già calda oggi, 2 dicembre, con Lost Records: Bloom & Rage, la nuova avventura narrativa di DON'T NOD (Life is Strange), disponibile su Series X|S, PC e cloud per i tier Ultimate, PC e Premium.

Prodotto in caricamento

Domani arriva un'ondata massiccia con Medieval Dynasty, il survival RPG medievale che ha conquistato migliaia di giocatori su PC, finalmente accessibile anche su console tramite i tier Essential. Stesso discorso per Stellaris e World War Z, entrambi aggiunti ai tier base, mentre Monster Train 2 e l'originale Spray Paint Simulator entrano nel catalogo Premium.

La seconda ondata di dicembre porta ulteriori sorprese tra il 9 e l'11 del mese. Il 9 dicembre debuttano tre titoli indie dalle premesse insolite: A Game About Digging A Hole (che fa esattamente ciò che promette il titolo), Death Howl esclusivamente su PC, e Dome Keeper, il roguelike tower defense che mixa mining e combattimento.

Ma l'attenzione si sposta rapidamente sul 10 dicembre, quando arriva Mortal Kombat 1, il reboot della celebre serie di NetherRealm Studios che reinventa la timeline del franchise introducendo nuove meccaniche di gameplay e un roster completamente rinnovato. Disponibile su Series X|S, PC e cloud per i tier Ultimate, PC e Premium, rappresenta un'aggiunta di peso per gli appassionati di picchiaduro competitivi.

A chiudere la carrellata, l'11 dicembre fa il suo ingresso Bratz: Rhythm & Style per console, PC e cloud, un rhythm game che punta a intercettare un pubblico diverso dal solito target del Game Pass. Vale la pena ricordare che Marvel Cosmic Invasion è già stato aggiunto ieri alla libreria, ampliando ulteriormente le opzioni disponibili per gli abbonati.