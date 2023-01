Netflix regala un gioco ai suoi abbonati, un big davvero nostalgico

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ha segnato il ritorno dei picchiaduro a scorrimento con le Tartarughe Ninja.

Dopo essere sbarcato anche su Xbox Game Pass (abbonamento che trovate su Amazon), il gioco ha toccato quasi ogni piattaforma attualmente in commercio.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è stato giocato già parecchie volte (noi l’abbiamo anche recensito), ma ora il gioco è sbarcato anche su Netflix.

Come riportato sui canali ufficiali Netflix su YouTube, il gioco dedicato alle Tartarughe Ninja è in arrivo, in forma gratuita per gli abbonati al servizio.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge è stato rilasciato inizialmente il 16 giugno 2022, riscuotendo un buon successo di critica e pubblico. Il gioco è disponibile da oggi su dispositivi iOS e Android come esclusiva mobile Netflix.

Il titolo è stato inizialmente rilasciato per i giocatori PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC, i quali hanno preso parte alle nuove scorribande contro Shredder e il Clan del Piede.

Il tutto con una inedita modalità multigiocatore per sei persone, feature che ha sicuramente messo d’accordo un gran numero di fan. Si potranno creare in ogni momento gruppi con i propri amici o gruppi pubblici aperti a tutti, a cui in ogni momento, anche a livello iniziato, si potranno unire altri giocatori. Poco sotto, il nuovo trailer dedicato alla versione del gioco prevista su Netflix.

Da ora potete quindi scaricare il titolo se siete abbonati a Netflix, servizio che detiene l’esclusività del gioco sulle piattaforme mobile, cosa che va tenuta seriamente in considerazione.

Del resto, Netflix continua a puntare sui videogiochi e annuncia un nuovo titolo in esclusiva, se non fosse che non è realmente un’esclusiva.

Nel frattempo Netflix continua ad espandere anche la sua produzione classica, visto che da poco è arrivato anche l’attesissimo (ma deludente) prequel di The Witcher, sebbene non è andata sicuramente come previsto.