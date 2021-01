Monster Hunter Stories è quasi gratis su mobile: ecco dove scaricarlo

La versione smartphone di Monster Hunter Stories per iOS e Android è scaricabile ormai da diversi mesi, ma a quanto pare il gioco è ora proposto a un prezzo davvero bassissimo, ma per un periodo di tempo decisamente limitato.

Chiunque desidera può infatti scaricare il titolo targato Capcom al costo di appena 3,99 euro, per tutti gli utenti del Play Store. Attenzione, però: Monster Hunter Stories è disponibile a questo prezzo ribassato fino al 18 gennaio 2021 (quindi fate in fretta).

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Un mondo dominato da enormi mostri, dove le persone si guadagnano da vivere come cacciatori. Ma esiste un villaggio remoto i cui abitanti non seguono questa filosofia. Essi sono i Rider, persone che formano legami con i mostri. A differenza dei cacciatori, i Rider vivono in armonia con i mostri, formando con essi dei legami indissolubili grazie a dei misteriosi artifatti noti come Pietre del legame. I mostri che accompagnano i Rider, chiamati “Monstie,” possiedono un incredibile potere. Diventando un Rider, anche tu potrai fare amicizia con tantissimi Monstie, cavalcarli ed esplorare un vasto mondo. Unisciti all’avventura e “in sella!”

In ogni caso è disponibile anche una demo gratuita, chiamata Monster Hunter Stories: The Adventure Begins, come un’app separata e priva di acquisti in-game, coi salvataggi che potranno essere importati nell’edizione completa (nel caso decideste successivamente di acquistarla).

Vi ricordiamo infine che pochi giorni fa vi abbiamo raccontato come se la cava Monster Hunter Rise, il nuovo capitolo del franchise in uscita su console Nintendo Switch molto presto. Nella nostra anteprima è emerso che il gioco «sembra un episodio del franchise vero e proprio, e non uno spin-off o contentino di sorta per Switch, per valori produttivi ed obiettivo.»

Monster Hunter Stories è in ogni caso disponibile anche su console Nintendo 3DS.