Monster Hunter Rise Sunbreak: sconto del 22% su Amazon!

Stavate attendendo l’occasione giusta per recuperare Monster Hunter Rise Sunbreak per Nintendo Switch a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente alla versione per la console ibrida Nintendo di Monster Hunter Rise Sunbreak, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Monster Hunter Rise Sunbreak è l’espansione dell’ultimo, popolare, capitolo della saga, assolutamente imperdibile per ogni appassionato che si rispetti. Tra le novità, troviamo nuovi mostri da cacciare, tra recuperi e rielaborazioni di vecchie creature già viste in episodi precedenti, ma soprattutto una nuova parte di mondo da esplorare. In questo contenuto aggiuntivo di Monster Hunter Rise i cacciatori finiranno ad Elgado, un nuovo hub di gioco nel quale si svolgeranno tutti i contenuti di Sunbreak.

Dal punto di vista del gameplay puro, oltre a riproporre quanto di già buono visto in passato, Monster Hunter Rise Sunbreak introduce la possibilità di arrampicarsi sui muri senza l’utilizzo del filoscatto. Questo rende le esplorazioni ancora più fluide, perché non ci sarà più la necessità di dover aspettare la ricarica degli insetti per poter esplorare gli ambienti di gioco.

Anche il meccanismo della cavalcatura wyvern, dinamica peculiare di Rise, avrà delle novità. Prima di tutto sarà possibile continuare ad attaccare il mostro in “stato cavalcabile”, invece di essere costretti a salirgli in groppa. Questo fa sì che, soprattutto nelle cacce più avanzate in un gruppo affiatato, convenga molto di più scatenare una bella combo di gruppo che iniziare il procedimento della cavalcatura wyvern.

Oggi potete portarvi a casa la versione Nintendo Switch di Monster Hunter Rise: Sunbreak a soli 54,90€, con uno sconto del 22%. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo e recente videogioco risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.