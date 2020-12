Seguiamo la diretta di The Game Awards fino al mattino con Domenico e Paolo: annunci, premiazioni e, si spera, tante sorprese dal mondo del gaming!

News 1 min Monster Hunter Rise si mostra in un nuovo ricco video ai TGA 2020 Ai TGA 2020 c'è stato spazio anche per Monster Hunter Rise, il prossimo episodio dell'amatissima serie di Capcom in arrivo su Switch.