Mkers e Italiacamp a My Camp per promuovere i valori dello sport

Mkers è lieta di annunciare un’importante collaborazione con My Camp, l’innovativo progetto di Beside Events ideato con l’ambizioso obiettivo di appassionare i giovani allo sport attraverso attività multidisciplinari costruite su misura. Tutta l’idea del camp, organizzata e gestita dalla società sportiva dilettantistica Never Give Up a.r.l.,ruota attorno alla multisportività e a delle stazioni tematiche concepite per consentire ai ragazzi di cimentarsi sia in discipline sportive che in percorsi digitali edificati per ampliareil proprio bagaglio esperienziale e motorio, senza rinunciare al divertimento e aattività alternative a contatto con la natura.

My Camp nasce con la decisione di integrare nella propria offerta “formativa” – oltre alle consuete attività sportive e STEAM proposte da Italiacamp, ovvero percorsi esperienziali e didattici suitemi di robotica, coding, stampa 3D, anche il tema dell’eSport, includendo proprio Mkers come attore principale in grado di offrire una visione competente e puntale su ciò che rappresenta il panorama del gaming, sia nel suo orientamento classico che in quello competitivo. L’unione delle parti nasce dal un lato con il principale scopo di istruire i ragazzi su una delle nuove frontiere dell’intrattenimento, consegnando loro tutti gli strumenti necessari per comprenderlo, ma dall’altro anche come mezzo di aggregazione e unione in grado di abbattere barriere e di spingere alla socializzazione. Nel programma costruito con l’ausilio di Mkers i ragazzi avranno la possibilità di immergersi in giochi capaci di coprire le principali aree sportive, come il Calcio, il Basket, il Tennise la Danza, avendo l’opportunità di cimentarsi rispettivamente in FIFA, NBA2K, Tennis World Tour e Just Dance.

My Camp 2021 si terrà dal 13 al 19 giugno 2021, presso l’Hotel Primula di Pescasseroli (AQ), e potranno partecipare tutti i ragazzi in età compresa tra gli 8 e 14 anni, per un massimo di 80 presenze. Tutti coloro che prenderanno parte al camp saranno suddivisi in gruppi omogenei di età, e saranno seguiti per tutta la settimana da un operatore dello staff abilitato nell’insegnamento/allenamento delle discipline sportive proposte. Sul sito www.mycamp87.it è possibile trovare nel dettaglio tutte le informazioni e le modalità di iscrizione.

My Camp è un progetto di cui vado orgoglioso, ha dichiarato Carlton Myers, founder di Beside Events, in particolare questo format è nato da un articolo che avevo letto due anni fa, riferito ad un giovane campione di e-sport, Massimiliano Sechi, la cui testimonianza mi aveva talmente colpito ed emozionato da volerlo conoscere. Per quanto fossi scettico riguardo al mondo dei videogiochi – nonostante io stesso sia stato da giovane un assiduo frequentatore della sala giochi di mio zio – ho dovuto riconoscere l’impatto positivo che tale realtà ha avuto su Massimiliano. Penso che ogni tipo di attività, fisica e mentale, se portata allo all’eccesso può essere dannosa, tuttavia, con il giusto equilibrio e le corrette indicazioni, non può che produrre risultati e motivazioni positive. Per questo abbiamo voluto implementare il nostro format con i videogiochi, che ad oggi simboleggiano il futuro dell’intrattenimento. Per riuscire in questa sfida abbiamo deciso di coinvolgere Mkers, realtà leader del settore eSport, con l’obiettivo di offrire ai nostri ragazzi il supporto di un partner di grande esperienza e competenza.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire ad una iniziativa così importante, ha dichiarato Paolo Cisaria, co-founder di Mkers. Credo che i professionisti dell’eSport abbiano la responsabilità di sensibilizzare il proprio pubblico sul corretto utilizzo di videogiochi e social media, mantenendo sempre una posizione di rispetto e sportività. Ad oggi, l’impatto sociale del nostro operato è da sempre al centro della nostra strategia, e credo che questa possa essere l’opportunità ideale per fornire un tangibile contributo in tale direzione“.

Comunicato stampa