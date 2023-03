Meta Quest 2, visore VR all-in-one, ora con uno sconto del 13%! Imperdibile!

Anche oggi, martedì 7 marzo 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il visore Meta Quest 2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 479,99€, rispetto agli usuali 549,99€ di listino, con uno sconto del 13% e un risparmio reale di 70€.

Meta Quest 2 è uno dei visori di realtà virtuale più avanzati del momento. Con una risoluzione di 1832×1920 pixel per occhio, Meta Quest 2 vi farà sentire come se foste dentro al gioco.

Meta Quest 2 è dotato di una funzionalità di tracking a sei gradi di libertà e di controller touch. Ciò significa che potrete muovervi liberamente e interagire con gli oggetti virtuali come se fossero reali. Inoltre, il visore può essere collegato a un PC tramite la tecnologia Oculus Link, che vi consente di accedere a una vasta gamma di giochi e applicazioni VR di alta qualità.

Il design del Meta Quest 2 è ergonomico e confortevole, grazie alla sua fascia per la testa regolabile e alle imbottiture in schiuma, così da indossarlo per lunghe sessioni di gioco senza sentirvi a disagio. Inoltre, il visore è completamente wireless, eliminando la necessità di cavi ingombranti e consentendovi di muovervi liberamente.

