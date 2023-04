L’ultimo soulslike dalle tinte orientali è in prova, gratis, su Steam

Wo Long Fallen Dynasty, la nuova fatica firmata da Team Ninja che raccoglie l’eredità dell’apprezzata saga di NiOh, è da ora giocabile in prova, gratuitamente, su PC.

Le versioni per Xbox Series X|S e quella PS5 (che trovate su Amazon) hanno messo in mostra un gioco in grado di soddisfare gli amanti del genere dei soulslike.

Il gioco, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, riesce infatti a proporre un intrigante livello di sfida per gli amanti degli action RPG e dei souls.

Ora, come riportato anche da Siliconera, Wo Long Fallen Dynasty è giocabile gratuitamente via Steam, ma per un periodo di tempo limitato.

Koei Tecmo ha annunciato che la demo finale di Wo Long Fallen Dynasty è nuovamente disponibile per il download su PC tramite Steam.

Tuttavia, questa sarà scaricabile solo fino al 18 aprile 2023, visto che dopo tale data la demo scomparirà dal negozio targato Valve.

Poco sotto, il tweet proveniente dal profilo social ufficiale del gioco che conferma la notizia.

To commemorate #WoLongFallenDynasty being a part of the Steam Eastern Game Fest, the Steam version of the demo is re-released for a limited time, from April 11 – April 18 @ 9:00PM PDT.

Details: https://t.co/SvxN1c5X1u

If you haven't tried the game yet, here's your chance!⚔️

— Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) April 12, 2023