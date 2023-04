Logitech G335, cuffie gaming ultra comode, oggi con uno sconto del 33%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 7 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo le cuffie Logitech G335 in colorazione bianca, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto agli usuali 74,99€ di listino, per un risparmio reale di 25€ e uno sconto del 33,33%.

Le cuffie gaming Logitech G335 sono un’ottima scelta per gli appassionati di videogiochi che cercano un’esperienza audio di alta qualità e un design confortevole. Queste cuffie leggere, dal design ergonomico, si adattano perfettamente alla forma della testa, offrendo un comfort duraturo anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Le cuffie gaming Logitech G335 sono dotate di speaker da 40 mm che garantiscono un suono nitido e potente, permettendo ai giocatori di immergersi completamente nell’azione e di percepire i dettagli sonori più minuti. Il microfono flessibile offre una comunicazione chiara e senza interferenze con i compagni di squadra, essenziale per il gioco online e la collaborazione in team.

Le cuffie gaming Logitech G335 sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, console di gioco e dispositivi mobili, grazie al jack audio da 3,5 mm. Inoltre, sono disponibili in diversi colori vivaci e accattivanti, permettendo ai giocatori di personalizzare il proprio stile.

