Logitech G29, volante al top per PS5, PS4 e PC, a un prezzo imperdibile! -42%

Se siete alla ricerca di un nuovo volante di qualità per avere il massimo controllo durante le vostre gare, siete nel posto giusto! Infatti, Amazon, uno dei più grandi siti di e-commerce al mondo, ha messo in offerta il volante Logitech G29 ad un prezzo davvero imperdibile!

Il volante Logitech G29 è dotato di un feedback di ritorno di forza a due motori, che simula la sensazione degli pneumatici in curva e su diversi tipi di terreno. Questo significa che potrete sentire il sovrasterzo, il sottosterzo e molti altri feedback, proprio come se foste alla guida di una vera auto da corsa.

Il volante Logitech G29 offre un controllo preciso e fluido, grazie ai suoi ingranaggi elicoidali del cambio che riducono rumore e vibrazione. Inoltre, il dispositivo antigioco mantiene il volante e i pedali saldi, garantendoti una guida stabile e senza interruzioni.

Con tutti i comandi a portata di mano, il volante Logitech G29 vi consente di accedere ai vari pulsanti in modo molto agevole, così da essere sempre pronti a qualsiasi evenienza. Questo vi permetterà di concentrarvi sulla guida e sulle vostre strategie di gioco, senza dover guardare continuamente i comandi.

Il volante Logitech G29 è dotato di pedali separati per acceleratore, freno e frizione, il che vi consente di controllare l’auto in modo dinamico e completo. Questi pedali sono progettati per garantire un’esperienza di guida realistica e coinvolgente, proprio come quella che si avrebbe alla guida di una vera auto da corsa. Grazie alla sua compatibilità con PS4, PS5, Windows e macOS, potrete utilizzare il volante Logitech G29 su una vasta gamma di piattaforme.

Solitamente il volante gaming Logitech G29 viene proposto a 409,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 239€, con uno sconto del 42%, pari a un risparmio reale di 170,99€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo volante gaming a un prezzo eccezionale, soprattutto per giocare a Gran Turismo 7 e tutti gli altri giochi di guida disponibili in commercio.

