Logitech G Pro, ottimo mouse gaming wireless, a un prezzo imperdibile! 46% di sconto!

Desiderate un nuovo mouse gaming di qualità senza fili? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il mouse gaming Logitech G Pro Wireless a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il mouse gaming Logitech G Pro Wireless è stato progettato per garantire le massime prestazioni ai videogiocatori più esigenti, offrendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Il mouse gaming Logitech G Pro Wireless è dotato di sei pulsanti programmabili, che possono essere configurati liberamente tramite il software Logitech Gaming Software (LGS), così da personalizzarli in base alle vostre esigenze. In aggiunta, il sistema di illuminazione LightSync RGB permette di avere luci dinamiche con circa 16,8 milioni di colori.

Il mouse gaming Logitech G Pro Wireless è uno dei mouse più compatti e leggeri sul mercato, con soli 80 grammi di peso. Tuttavia, questo non significa che sia fragile o poco resistente: al contrario, il mouse gaming Logitech G Pro Wireless è dotato di una solida struttura in grado di resistere a lunghe sessioni di gioco. Inoltre, il design ambidestro del dispositivo consente a chiunque di utilizzarlo senza problemi, garantendo massima flessibilità a livello di pulsanti utilizzabili.

Il mouse gaming Logitech G Pro Wireless è equipaggiato con un sensore ottico avanzato HERO 25K, in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Ciò significa che potrete godere di una precisione di gioco incredibile, anche nei momenti più intensi. Inoltre, la tecnologia Lightspeed offre una connessione wireless stabile e costante, con una velocità di aggiornamento di 1 ms.

Potete portarvi a casa il mouse gaming Logitech G Pro Wireless a soli 78,96€, rispetto ai consueti 145€ di listino, con uno sconto del 46% e un risparmio reale di 66€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo mouse gaming a un prezzo eccellente!

