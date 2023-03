Lenovo IdeaPad Gaming 3: 25% di sconto su questo ottimo notebook! Risparmi 400€!

Anche oggi, martedì 14 marzo 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i prodotti in sconto del giorno, il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 è senza dubbio il protagonista. Al momento, è possibile acquistarlo a soli 1.199€, risparmiando ben 400€ rispetto al prezzo di listino di 1.599€, ovvero uno sconto del 25%.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un notebook potente e di alto livello, pensato per i veri appassionati di videogiochi. Dotato di un processore Intel Core i7-12650H con sei core P e quattro core E, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, garantisce prestazioni veloci e fluide.

Inoltre, la scheda grafica GeForce RTX 3060 di NVIDIA con 6 GB di memoria GDDR6 offre ottime prestazioni con tutti i titoli di gioco moderni. Il display, con una risoluzione FullHD (1080p) da 15,6 pollici, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità massima di 250 nit, assicura un’esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità.

Il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 è anche dotato di numerose porte, tra cui Ethernet, USB, HDMI e altre, per permettere il collegamento di altri dispositivi. La tastiera retroilluminata, con una distanza tra i tasti di 1,5 mm, è progettata appositamente per i videogiocatori. La batteria integrata, con una durata di fino a 7 ore, supporta la tecnologia RapidCharge.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.