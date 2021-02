Laura Bailey (Abby di The Last of Us 2) darà la sua voce a un atteso action game

The Last of Us Parte II è l’ormai noto titolo targato Naughty Dog disponibile in esclusiva assoluta su console PS4 dal mese di giugno dello scorso anno. Nel cast di doppiatori del capolavoro Sony, figura anche Laura Bailey, voce del personaggio di Abby.

Ora, grazie a un nuovo e adrenalinico trailer di gioco (interamente in lingua inglese), il publisher Square Enix ha annunciato che il prossimo NieR Replicant ver.1.22474487139 (questo il titolo completo dell’action game) vedrà il ritorno non solo della Bailey, ma anche di Liam O’Brien.

Poco sotto il filmato in questione, ricco di sequenze di gioco inedite che spiegano anche alcuni lati della trama (via DualShockers):

Stando a quello che possiamo intuire dal trailer, Laura Bailey e Liam O’Brien doppieranno ancora una volta i personaggi di Kaine e Grimoire.

Alla fine di settembre è stato confermato che NieR Replicant ver.1.22474487139 sarà disponibile a partire dal 24 aprile prossimo. Per chi non lo sapesse, si tratta di fatto del prequel di NieR Automata, nonché remake di NieR Replicant (uscito in origine nel 2010).

Il “nuovo” titolo sembra offrire varie migliore dal versante tecnico, rispettando in ogni caso il design classico visto nel gioco originale e senza essere influenzato eccessivamente da Automata. Il gameplay, di convesso, promette un’azione decisamente più veloce e fluida rispetto al passato.

Ricordiamo che ai tempi NieR Replicant uscì anche in occidente ma con un titolo del tutto differente rispetto alla versione nipponica, ossia NieR Gestalt (il quale differiva anche per stile estetico e scelte di trama).

NieR Replicant ver.1.22474487139 uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e sarà giocabile su PS5 e Xbox Series X|S tramite la retrocompatibilità delle due console.