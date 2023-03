John Wick 4 ha un omaggio a un videogioco che potrebbe esservi sfuggito

Una delle scene più impressionanti di John Wick 4 è stata chiaramente ispirata da un videogioco, ma non da quello che si potrebbe pensare.

Attenzione, quindi: da ora seguono chiari spoiler sulla trama del film appartenente alla saga (che trovate anche su Amazon). Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Verso la conclusione della pellicola con Keanu Reeves, Wick combatte contro degli assassini in un edificio di Parigi, mentre la telecamera segue i suoi movimenti in un’unica inquadratura continua attraverso una prospettiva dall’alto.

Si potrebbe pensare che la sequenza sia un chiaro riferimento all’eccellente Hotline Miami, ma a quanto pare non è così, come riportato anche da Games Radar.

Spiegando la sequenza in una nuova intervista con Slash Film, il regista di John Wick 4 Chad Stahelski ha detto: «Avevo visto questo videogioco, che mi permetto di citare, credo si chiamasse The Hong Kong Massacre, in cui facevano questa inquadratura dall’alto ed è lì che a noi è scattata la molla».

Per chi non lo sapesse, Hong Kong Massacre è un gioco d’azione del 2019 inquadrato interamente con una prospettiva dall’alto. Il gioco stesso si ispira chiaramente al precedente Hotline Miami: entrambi fanno sì che il giocatore si abbassi e schivi i proiettili in ambienti ravvicinati per combattimenti frenetici e adrenalinici.

Hotline Miami è sicuramente più noto del secondo, ed è per questo motivo che molti spettatori di John Wick 4 saranno giunti alla conclusione – sbagliata – che quel gioco abbia ispirato la sequenza di combattimento del film.

Stahelski ha anche rivelato che hanno avuto solo tre giorni per girare l’intera sequenza, una sfida sconcertante anche per i registi più esperti. Se volete dare un’occhiata a The Hong Kong Massacre in movimento, cliccate qui.

John Wick 4 è nelle sale italiane da ora, registrando il miglior weekend di apertura del franchise al botteghino. Il regista si occuperà anche di Ghost of Tsushima, pellicola ispirata al big PlayStation che promette di essere spettacolare e “colorata”.

Infine, sempre Stahelski è impegnato anche nella regia di un film basato sulla serie Rainbow Six e interpretato da Michael B. Jordan.