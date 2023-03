Jim Ryan avrebbe ammesso di volere «solo bloccare l’acquisizione» di Xbox, secondo Activision

Non è ormai un mistero l’opposizione di Sony e di Jim Ryan nei confronti della potenziale acquisizione del gruppo Activision Blizzard in casa Xbox, ma chi pensava che la situazione potesse essere risolta con un nuovo accordo potrebbe rimanere deluso.

Il proverbiale “pomo della discordia” è ormai noto e riguarderebbe il passaggio di una saga come Call of Duty (trovate Modern Warfare 2 su Amazon) agli Xbox Game Studios, nonostante la casa di Redmond abbia ammesso più volte di non volerla rendere affatto esclusiva Xbox.

Microsoft ha sempre dato la propria disponibilità a trattare con i suoi rivali per risolvere ogni potenziale perplessità ma, stando a quanto avrebbe segnalato una executive di Activision, dall’altro lato non ci sarebbe alcuna voglia di fare altrettanto.

Come riportato da TweakTown, l’executive Lulu Cheng Meservey ha riportato le presunte dichiarazioni di Jim Ryan a Bruxelles, quando avrebbe rifiutato l’ennesima proposta per un accordo simile a quello già siglato con Nintendo nelle scorse settimane.

Secondo quanto riferito dalla executive di Activision, le parole esatte del CEO di Sony Interactive Entertainment non avrebbero lasciato alcun margine di trattativa, rendendo le intenzioni della casa di PlayStation fin troppo chiare:

«Non voglio alcun nuovo accordo per Call of Duty. Voglio solo bloccare la vostra acquisizione».

The CEO of SIE answered that question in Brussels. In his words:



"I don’t want a new Call of Duty deal. I just want to block your merger.” — Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) March 8, 2023

Lulu Cheng Meservey riferisce che queste dichiarazioni sarebbero arrivate a porte chiuse lo scorso 21 febbraio, quando c’è stato un incontro tra le due compagnie e gli enti regolatori dell’Unione Europea a Bruxelles.

Insomma, se tali dichiarazioni fossero effettivamente confermate, qualunque possibile proposta arrivata dalla casa di Redmond verrebbe immediatamente rispedita al mittente: Sony vorrebbe semplicemente impedire che Xbox metta le mani su Activision Blizzard e sarebbe pronta a dare battaglia fino alla fine.

Al momento Sony non ha ancora né confermato né smentito tali affermazioni, ma vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine se dovessero arrivare novità sulla vicenda.

Non è il primo attacco che arriva da Activision Blizzard nei confronti della casa di PlayStation: il publisher aveva già accusato Sony di voler solo «proteggere 20 anni di monopolio».

In ogni caso, stando alle ultime indiscrezioni, per la casa di Redmond sarebbe in arrivo una grande vittoria: la Commissione Europea sarebbe pronta a dare il via libera all’affare.