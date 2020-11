Iscriviti ad Amazon Prime Student e ottieni 5€ di sconto, scopri come!

Per preparavi al meglio all’arrivo del Black Friday, nel caso le proposte che stanno arrivando copiose dallo scorso venerdì non vi bastino, Amazon ha lanciato un’occasione imperdibile per gli studenti, grazie ad Amazon Prime Student,

Arrivato in Italia lo scorso anno, Amazon Prime Student è sostanzialmente lo stesso servizio offerto già con Amazon Prime, con la sola differenza dell’essere rivolto agli studenti ad un prezzo annuale più contenuto e di offrire una sottoscrizione gratuita e di prova pari a 90 giorni. Dopo questo periodo, Amazon Prime Student si rinnoverà automaticamente a soli 18 euro all’anno, ovvero la metà rispetto ai canonici 36 euro richiesti per un abbonamento Prime standard.

Ricordiamo che si potrà usufruire di tutti i servizi riservati ai clienti Prime, tra cui le spedizioni gratuite sui prodotti spediti da Amazon. Ma non è tutto! Perché, come da titolo, iscrivendovi per la prima volta ad Amazon Prime Student riceverete un buono sconto da 5 euro, il tutto semplicemente utilizzando il codice STUDENT5 durante il processo di pagamento dei vostri acquisti!

L’offerta sarà valida fino al 30 novembre 2020, stesso giorno ultimo per la validità dei buoni sconto così ottenuti, per quella che è un’offerta davvero ottima, specie in occasione del Black Friday e grazie al quale potrete ricevere un po’ di sconto su di un acquisto, oltre che il vantaggio delle già citate spedizioni gratuite. Ma non solo, perché sottoscrivendo l’abbonamento Amazon Prime Student riceverete inclusi anche i vantaggi legati agli altri servizi Amazon, come l’ascolto gratuito delle circa 2 milioni di canzoni in streaming senza pubblicità di Amazon Music, i vantaggi di Twitch Prime e, ovviamente, anche l’ottimo servizio Amazon Prime Video, con centinaia di film e serie TV tra cui anche l’apprezzato sequel di Borat, divertente e dissacrante film di Sacha Baron Cohen che, in occasione delle elezioni presidenziali americane del 2020, ha dato al suo personaggio un sequel degno di questo nome, disponibile in esclusiva solo su Amazon Prime Video!

I vantaggi di Amazon Prime Student comprendono:

Consegne veloci illimitate

Consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni

Prime Video

Streaming di film e serie TV su PrimeVideo.com



Prime Music

Più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità



Twitch Prime

Ottieni contenuti in-game ogni mese senza costi aggiuntivi e molto altro



Amazon Photos

Spazio di archiviazione per le foto illimitato



Prime Reading

Centinaia di eBook Kindle

Offerte Lampo

Accesso anticipato alle Offerte lampo di Amazon.it

Insomma, Amazon Prime Student è davvero un’ottima occasione di sottoscrivere un servizio grandioso e conveniente, ricco di vantaggi e ad un prezzo davvero molto contenuto, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di provvedere subito ad effettuare la vostra iscrizione vista la scadenza (prevista per il 30 novembre 2020) già molto vicina! Prima di lasciarvi all’inscrizione, ci preme solo ricordarvi che il servizio pone un piccolo limite, ovvero quello relativo alla continuità della sottoscrizione. Amazon Prime Student, infatti, può essere sottoscritto per un massimo di 4 anni a partire dalla prima sottoscrizione. L’unico requisito fondamentale è il possesso di un indirizzo mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”.

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student «

Come utilizzare il codice STUDENT5

Iscriviti a Prime Student facendo click sul bottone sopra o direttamente da qui Una volta iscritto, durante il pagamento dei tuoi acquisti utilizza il codice STUDENT5 Lo sconto verrà applicato al tuo ordine

Termini e condizioni

Offerta valida dal 23/11/2020 alle 23:59 del 30/11/2020 , salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili.

, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili. L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti e spediti da Amazon EU S.à r.l.. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

Lo sconto massimo applicato nell’ambito di questa offerta è pari a 5 euro.

​Si applicano le Condizioni d’uso dei buoni sconto Amazon.it.

Il buono sconto può essere utilizzato su www.amazon.it fino alle 23:59 del 30/11/2020 .

. Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto su www.amazon.it di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle e tablet Fire.

ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle e tablet Fire. Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

Offerta riservata ai clienti iscritti ad Amazon Prime Student.

L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

