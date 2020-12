Il padre del cyberpunk William Gibson boccia Cyberpunk 2077, i fan: non capisce il genere

Internet è un posto meraviglioso perché chiunque ha la libertà di dire la sua, ma è ben noto come questa libertà porti spesso all’espressione di inesattezze o pareri così poco informati da fare il giro e diventare persino divertenti.

È il caso di un fan che ha letteralmente detto al padre del cyberpunk William Gibson che non capisce il genere solo perché ha condiviso un articolo che bocciava Cyberpunk 2077.

Gibson, per chi non lo conoscesse, è riconosciuto per essere stato il pioniere nel sottogenere fantascientifico del cyberpunk con opere come Neuromante e La notte che bruciammo Chrome.

Cyberpunk 2077, così come il gioco di ruolo cartaceo, è una grande citazione dei suoi scritti, e gli appassionati che stanno girando per le strade di Night City in questi giorni lo sanno benissimo e vedono un punto di forza in questa “collaborazione”.

Lo scrittore ha condiviso un articolo di Wired che titola «Anche senza i glitch, Cyberpunk 2077 è profondamente mediocre», definendolo «Duro, ma…» e dando quindi l’idea che non abbia apprezzato particolarmente il lavoro di CD Projekt RED.

Un’opinione come un’altra, con cui si può essere d’accordo o meno e che non rappresenta la verità assoluta nonostante la fonte dalla quale arrivi.

Tuttavia, questo cinguettio di un fan di Cyberpunk 2077 è emblematico del modo in cui gli utenti dei social si approccino alle idee che non condividono – spesso non avendo la minima idea di cosa stiano commentando:

«Divertente, tutta la gente che conosco che l’abbia giocato (su PC) lo ama, ma sono fan del genere e non lamentatori su Twitter che piagnucolano perché qualcosa non calza esattamente sui loro desideri».

Ovviamente, questo tweet geniale ha fatto in pochi minuti il giro della rete, perché non capita tutti i giorni di dire al creatore del cyberpunk che non è un fan del cyberpunk… solo perché pensa che un gioco sul cyberpunk non sia così buono come si dice.

Se non altro, almeno per un momento, si è parlato del gioco e non dei glitch e dei bug che lo affliggono fin dal lancio.

CD Projekt RED sta facendo di tutto per fare in modo che il discorso si sposti proprio dai problemi tecnici ai temi e alle meccaniche del titolo, e non a caso sta lanciando patch su patch, fino alla 1.06 di stanotte, per riportare la situazione alla normalità in fretta.