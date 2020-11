I migliori Funko Pop da regalare a Natale

A fatica ci stiamo lasciando alle spalle un anno che ci ricorderemo a lungo, e per molti non si tratterà di un ricordo positivo. Ma prima del 2021 viene dicembre con le sue feste, e la più importante è senza dubbio quella natalizia. E ugualmente, è da un po’ di anni che qui si SpazioGames non è Natale senza un po’ di Funko Pop.

Le mitiche action-figure in vinile della Funko hanno infatti un fascino inspiegato e inspiegabile, nella loro capacità di fare caricatura dei più disparati personaggi della cultura pop. E allo stesso tempo non si fermano neanche dal riproporre quegli stessi personaggi in numerose varianti, come appunto in quella natalizia. E visto che siamo in tema di regali, dopo quelli dedicati ad Halloween oggi facciamo una piccola ma polposa rassegna dei migliori Funko Pop a tema natalizio!

I migliori Funko Pop per Natale 2020

Yoda Babbo Natale è

Impossibile non partire da lui. Il grande maestro Jedi ci viene riproposto dalla Funko in un’inedita veste Pop-natalizia. Dallo sguardo alle orecchie al tono della pelle tutto è perfetto, con l’unica grande variante del costume: questo Maestro Yoda porta una veste bianca e rossa e il classico cappello da Babbo Natale, e nella mano destra stringe il sacco con i doni, che fa il paio con il suo classico bastone. Visto così, diventa davvero difficile non immaginarlo mentre in questa veste consegna piccoli doni ai cadetti Jedi. Del resto anche a livello di retroterra narrativo il maestro Yoda è sempre stato paziente comprensivo, riservandosi il compito di addestrare gli iniziati. Un’idea regalo forse prevedibile, ma non per questo non di qualità.

» Clicca qui per acquistare Yoda Babbo Natale

C-3PO, per un Natale robotico

Secondo e ultimo esponente della “coppia Star Wars” di questo articolo, ritroviamo il Funko Pop del celeberrimo C-3PO (o D-3BO, per i più nostalgici) in una veste per lui inaspettata. Il droide protocollare più famoso del mondo (e della Galassia) indossa qui anche lui un costume natalizio, che ne avvolge la copertura metallica dorata. Ironicamente ma non troppo, proprio quest’ultima viene risaltata ancora di più dal costume da Babbo Natale che porta. Con un dettaglio in più: tra le mani tiene anche la barba finta, di cui sono stati disegnati anche i laccetti da mettere intorno alle orecchie. Con il ramoscello di vischio sul cappello, il personaggio interpretato da Anthony Daniels è pronto a distribuire doni a tutti i droidi che quest’anno sono stati buoni.

» Clicca qui per acquistare il Funko Pop di C-3PO natalizio

Il grande classico: Babbo Natale

E dopo i suoi “cosplayer”, non potevamo che arrivare dall’originale: il Babbo Natale secondo i Funko Pop è classico come non mai. Un vecchietto arzillo e sorridente, con la barba bianchissima (nonché curata) e gli occhiali a mezzaluna. La sua veste rossa e bianca con gli stivali neri è altrettanto canonica ma dettagliata, e in tal senso stupisce l’idea creativa di modellare l’imbottitura bianca dei suoi vestiti per darle un effetto sia “nevoso” che “morbido”. E come ultimo tocco di classe l’idea di fargli stringere due regali, simbolicamente rappresentando mentre egli sta “lavorando”. Un’idea regalo che più natalizia non si può!

» Clicca qui per acquistare il Funko Pop di Babbo Natale

La Signora Natale e gattino

Se c’è Babbo Natale, c’è anche sua moglie. La signora Claus è perfetta come accoppiata al Santa Claus (ovvero, San Nicola) perché si tratta di un Funko Pop praticamente complementare. La sua apparenza di donna matura e “nonna” accogliente è innegabile, con la treccia ai capelli e il vassoio dove regge due omini di pan di zenzero, tradizionali biscotti delle festività. La sua stessa gonna verde (chiaramente visibile sotto la giacca rossa) richiama alle antiche tradizioni norrene da cui poi, con la conversione al cristianesimo, sarebbe derivata la figura leggendaria di Babbo Natale. Con lei c’è un gattino dal pelo bianco, appunto per trasmettere l’idea di un’atmosfera domestica e familiare (del resto, anche da noi il gatto è stato spesso visto come “l’animale casalingo per eccellenza”).

» Clicca qui per acquistare il Funko Pop di Mamma Natale

Winnie The Pooh natalizio

Dopo i personaggi più tradizionali torniamo alle immortali creazioni del vecchio Walt con tre Funko Pop a tema. Il primo è Winnie the Pooh, il celeberrimo orso con la maglietta rossa golosissimo di miele. Oggi lo vediamo a sua volta assumersi il compito di fare le veci di Babbo Natale. Probabilmente troppo accaldato (o pigro) per mettersi il costume intero, ha preferito il solo cappello rosso; la differenza con gli altri suoi “colleghi” di prima sta nel fatto che il suo sacco è aperto e si possono intravedere i doni che consegnerà, con la carta verde e i nastri gialli e rossi. Un’idea regalo eccellente per i più nostalgici e affezionati all’orsetto di Alan Alexander Milne e Walt Disney.

» Clicca qui per acquistare Winnie Pooh versione Natale

Il Funko Pop di Topolino

Secondo grande classico: Topolino. Mickey Mouse ricopre un ruolo ormai comune (anche in questa rassegna) ma gli dà carattere con la sua inconfondibile personalità. Anche in questo caso infatti il Topo più famoso del mondo dimostra la dote che l’ha reso un personaggio immortale, ovvero la sua grande capacità di reinventarsi nelle epoche e nelle loro diverse rappresentazioni. Anche lui rifugge la barba bianca ma la sua figura in Funko Pop acquisisce dinamicità grazie alla leggera piegatura del corpo e alla campanella che suona. Come ultimi tocchi non hanno dimenticato sia i dettagli anatomici (la sua sottile coda nera) che d’abbigliamento, con il ramoscello di vischio sul cappello. Più che da nostalgici, da intenditori.

» Clicca qui per acquistare Topolino Babbo Natale

Il Funko Pop di Minni cantante natalizia

Il posto di ultimo grande classico e penultimo Pop di questa rassegna è occupato da Minerva Mouse della Minnie (o per gli italiani Minni). Un Funko Pop piccolo e grazioso, esattamente come è sempre stato anche il personaggio stesso. Dove Topolino viene rappresentato come Babbo Natale, Minni si prende il compito di cantare le canzoni festive, come ben testimonia il libro verde (con nota musicale dorata) che tiene aperto tra le mani. Il cappello è più piccolo di quello di Topolino ma anche più sottile ed elegante (con l’immancabile ramoscello di vischio) e sue scarpe gialle con tacco si appoggiano su una basetta trasparente. La presenza di quest’ultima in un Funko Pop non è una cosa molto comune, e anzi certe volte viene riservata o a modelli “volanti” o a Pop vedibili come più “di pregio” della media. Ed è per questo che vi consigliamo di regalarla (o regalarvela) senza pensarci due volte.

» Clicca qui per acquistare il Funko Pop di Minni natalizia

Il Funko-calendario dell’Avvento di Nightmare Before Christmas

Chiudiamo questa rassegna con l’articolo più ambizioso, per due ragioni. La prima è che risponde all’annosa domanda “Ma Nightmare Before Christmas va visto ad Halloween o a Natale”, la seconda è che non parliamo di un solo Funko Pop, ma di tanti. Questa voluminosa scatola è infatti il Calendario dell’Avvento di Nightmare Before Christmas, che vi accompagnerà fino al 25 dicembre. Contiene infatti non uno ma ben 24 Funko Pop, da scoprire uno al giorno fino appunto al giorno di Natale. A rendere unica questa collezione è il fatto di essere tutti personaggi del celebre film di Tim Burton e Henry Selick: vi troviamo tra gli altri Jack, Sally e il dottor Finkelstein, ma ci fermiamo qui perché scoprirli al giusto ritmo è un’emozione che va condivisa con le persone che per voi sono importanti. Al momento in cui scriviamo il Calendario dell’Avvento di Nightmare Before Christmas sarà disponibile a partire dal 1 dicembre 2020, quindi fatelo subito vostro per iniziare in tempo il vostro cammino annuale verso il 25 dicembre!

» Clicca qui per acquistare il Calendario dell’Avvento di Nightmare Before Christmas