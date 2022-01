Horizon Zero Dawn si rifà il trucco e diventa next-gen (in 8K)

Il lancio di Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy sequel diretto di Horizon Zero Dawn, si avvicina, visto che il gioco sarà presto disponibile su PS5 e PS4.

Guerrilla Games ha infatti riposto tantissime energie nella lavorazione di Horizon Forbidden West, da poco entrato ufficialmente in fase Gold.

E se gli sviluppatori hanno rilasciato tre nuovi filmati che mostrano il gameplay su PS4, qualcuno ha deciso di rispolverare l’originale Horizon Zero Dawn trasformandolo in un gioco dall’aspetto davvero next-gen.

Come riportato da Wccftech, un fan ha deciso di donare alla prima avventura di Aloy un aspetto davvero all’avanguardia con tanto di ray tracing e risoluzione a 8K.

Un nuovo video 8K condiviso su YouTube dall’ormai celebre Digital Dreams mostra quanto possa essere bella la prima avventura di Aloy con il preset di illuminazione globale di Beyond All Limits Raytracing.

Una mod che, tra le altre cose, migliora il LOD e le NVIDIA DLSS per migliorare le prestazioni generali, per un risultato oltre ogni limite.

Poco sotto, trovate infatti un video di Horizon Zero Dawn su RTX 3090 da lasciare davvero esterrefatti:

Segnaliamo tra le altre cose che la versione PC di Horizon Zero Dawn è stata recentemente aggiornata alla versione 1.11.2.

Il nuovo update migliora infatti la gestione della VRAM, oltre a risolvere alcuni problemi di DLSS e AMD FSR.

Parlando del sequel, avete letto che in rete è scoppiata la polemica per un’animazione di Horizon Forbidden West “copiata e incollata” dal precedente capitolo?

Ma non solo: pochi giorni fa Guerrilla Games ha confermato che Forbidden West avrà la stessa longevità di Zero Dawn.

Per concludere, la nostra Stefania Sperandio ha da poco riassunto tutta la storia di Horizon Zero Dawn aspettando le nuove avventure di Aloy in uscita a febbraio.