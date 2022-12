Horizon Forbidden West al prezzo più basso di sempre! Affrettatevi!

Se stavate cercando l’occasione perfetta per acquistare Horizon: Forbidden West, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Gamestop offre la possibilità di comprare Horizon: Forbidden West per PS4 e PS5 a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Horizon: Forbidden West vede la protagonista del precedente Horizon Zero Dawn, Aloy, esplorare, come dice il nome stesso del gioco, l’”Ovest Proibito”, zona dove si trovano alcune tecnologie che sarebbero in grado di respingere una “piaga rossa” che sta “annientando la natura”.

Dal punto di vista del gameplay, Horizon: Forbidden West presenta alcune novità, come la possibilità di atterrare in planata grazie a un inedito dispositivo olografico, ma tornano alcuni elementi che hanno caratterizzato il primo capitolo, tra cui quello stealth.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, «Horizon: Forbidden West si presenta come una naturale evoluzione di Horizon: Zero Dawn. La nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire».

Grazie alle offerte del Calendario dell’Avvento di Gamestop, potete portarvi a casa Horizon: Forbidden West per PS4 (con upgrade gratuito all’edizione PS5) a soli 29,98€, mentre l’edizione PS5 viene proposta a 39,98€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo videogioco a un prezzo eccellente!

