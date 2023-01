Hogwarts Legacy per PS5: effettua ora il preorder a prezzo scontato!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di Hogwarts Legacy a un prezzo davvero conveniente!

Le vicende raccontate in Hogwarts Legacy avranno luogo diversi anni prima dell’avvento del maghetto più famoso del mondo e vedrà il giocatore impersonare uno studente della celeberrima scuola di stregoneria di Hogwarts, affrontando nemici e insidie uscite dal Wizardry World creato da J.K. Rowling.

La sinossi recita:

«Vivi in una Hogwarts del 1800. Il tuo personaggio è uno studente in possesso di una chiave per svelare un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Hai ricevuto in ritardo la tua notifica di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e hai scoperto in breve tempo di non essere uno studente come tanti: hai infatti un’innata predisposizione per la magia ancestrale. Solo tu potrai decidere di proteggere questo segreto per il bene di tutti o cedere alla tentazione di una magia più sinistra. Scopri cosa si prova a vivere a Hogwarts mentre stringi alleanze, combatti i maghi oscuri e plasmi il destino di tutto il mondo magico. La tua eredità è ciò che deciderai di farne».