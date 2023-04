GeForce Week Yeppon: super prezzo e offerte sulle migliori schede video!

State cercando una nuova scheda grafica così da giocare al meglio con il vostro desktop? Allora abbiamo un’offerta che fa per voi! Attualmente, il noto portale e-commerce Yeppon ha lanciato la GeForce Week, offrendo la possibilità di acquistare varie schede video equipaggiate con GPU NVIDIA con sconti davvero consistenti. Questa iniziativa è valida fino al prossimo 16 aprile, quindi vi consigliamo di non perdere ulteriore tempo e di dare un’occhiata ai modelli in offerta.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il modello PNY XLR8 RTX 4080 16GB VERTO EPIC X Triple Fan ARGB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.279,99€, rispetto agli usuali 1.699€ di listino, per un risparmio reale pari a 420€ con uno sconto del 25%.

Basata sull’architettura NVIDIA Ada Lovelace, la scheda grafica PNY XLR8 RTX 4080 16GB VERTO EPIC X Triple Fan ARGB garantisce un’incredibile potenza di elaborazione e un’efficienza energetica superiore rispetto alle generazioni precedenti.

La scheda video PNY XLR8 RTX 4080 dispone di 16 GB di memoria GDDR6X ad alta velocità, che assicura un’elevata larghezza di banda e una notevole fluidità nell’esecuzione di giochi e applicazioni grafiche. Grazie alla tecnologia NVIDIA DLSS e al supporto per il ray tracing in tempo reale, la scheda grafica è in grado di offrire immagini estremamente realistiche, con effetti di luce, ombre e riflessi sorprendentemente dettagliati.

Il sistema di raffreddamento VERTO EPIC X Triple Fan ARGB è uno dei suoi punti di forza. Dotato di tre ventole e un avanzato sistema di dissipazione del calore, questo design innovativo assicura temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense e prolungate. Inoltre, l’illuminazione ARGB personalizzabile consente di aggiungere un tocco di stile al tuo setup, con una vasta gamma di effetti luminosi e colori.

Questo prodotto è solo uno dei numerosi articoli disponibili a prezzo scontato su Yeppon e vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili. Potrete trovare una vasta gamma di prodotti, dai computer desktop alle schede video, dalle console di gioco alle periferiche di gioco, dalle cuffie alle webcam e molto altro ancora, tra cui anche i migliori monitor gaming. Infine, vi ricordiamo che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito.