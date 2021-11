Gears Tactics a meno di €10 durante il Black Friday è imperdibile

Gears Tactics è il gioco a ritmi serrati di strategia a turni di una delle saghe di videogiochi più acclamate di tutti i tempi: Gears of War. In minoranza numerica e lottando per la tua sopravvivenza, dovrai reclutare e comandare la tua squadra per dare la caccia a un genio criminale che crea terribili mostri. Potete riscoprire questo ottimo titolo ad un prezzo ottimo durante il Black Friday di Amazon.

In Gears Tactics giocherete nei panni del temerario soldato Gabe Diaz per salvare e guidare le tue truppe in un’avventura all’insegna del comando, della sopravvivenza e del sacrificio. Dovrete prepara le truppe a fronteggiare nemici spietati, potenziandone le abilità ed equipaggiandole con il bottino recuperato nel corso di avvincenti missioni.

Gears Tactics è una rielaborazione davvero interessante della storica saga di Microsoft. Sia che lo giocate su PC o su Xbox Series X|S vi ritroverete di fronte ad un ottimo strategico ambientato nell’universo della saga di Gears of War.

Abbiamo definito Gears Tactics un passaggio naturale per la serie di The Coalition, il migliore da quando si è seduta alla plancia di comando. Oggi lo potete acquistare ad un prezzo incredibile, a soli €8,99 invece che €22,00, con uno sconto del 59% molto invitante.

