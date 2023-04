Games With Gold, disponibile da ora il nuovo gioco gratis Xbox di aprile

Il weekend di Xbox inizia con il nuovo gioco gratis offerto da Games With Gold: il secondo omaggio annunciato per il mese di aprile è infatti già disponibile per il riscatto, con una giornata di anticipo rispetto ai piani iniziali.

Ricordiamo che la promozione per le console di casa Microsoft è disponibile unicamente per gli utenti iscritti ai servizi Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), trattandosi di uno dei numerosi vantaggi disponibili per i fan.

Dopo aver già offerto Out of Space Couch Edition nelle scorse settimane, questa volta Games With Gold vi offrirà la possibilità di aggiungere alla vostra raccolta senza alcun costo aggiuntivo Peaky Blinders Mastermind, il puzzle adventure basato sull’omonima serie televisiva.

Il titolo è già stato offerto gratuitamente in questi giorni anche su PC, sia come gioco gratis offerto su Prime Gaming che come parte di una promozione di Fanatical su Steam — purtroppo terminata proprio pochi istanti fa — ma grazie a questa occasione i fan potranno scaricarlo anche su console.

Peaky Blinders Mastermind è disponibile gratis su Xbox, grazie a Games With Gold.

In questa avventura ambientata nella Birmingham del primo dopoguerra, i giocatori si uniranno alla gang della famiglia Shelby per seguire l’ascesa di Tommy, che dovrà dimostrare di essere all’altezza dei Peaky Blinders: dovrete agire nell’ombra e risolvere enigmi sempre più impegnativi, sfruttando al meglio tutte le caratteristiche dei vostri personaggi.

Solitamente questo adattamento viene proposto al prezzo di 24,99€, ma tramite la nuova promozione di Games With Gold potrete scaricare questo nuovo gioco sulle vostre console Xbox totalmente gratis, senza alcun ulteriore acquisto aggiuntivo.

Per poterlo aggiungere alla vostra raccolta, basterà cercare manualmente Peaky Blinders Mastermind sullo store delle vostre console Xbox: anche se il titolo non è stato ancora manualmente aggiunto alla sezione Games With Gold, il negozio digitale vi offrirà già la possibilità di riscattarlo.

In alternativa, potrete riscattarlo direttamente tramite il vostro browser effettuando il login al seguente indirizzo: il titolo resterà riscattabile fino al 15 maggio, dunque vi consigliamo di approfittare il prima possibile di questa occasione.

Se siete curiosi di scoprirne di più sul nuovo omaggio di Games With Gold, nella nostra recensione dedicata di Peaky Blinders Mastermind vi avevamo raccontato che si tratta di «uno strategico che punta gran parte del suo fascino sulle meccaniche legate al tempo e alla coordinazione tra i vari personaggi, citazionista fino all’osso dello show da cui trae ispirazioni».