Devil May Cry 5 Special Edition per PS5 a metà prezzo! Imperdibile!

Se non avete ancora recuperato l’ultimo capitolo della storica saga di Devil May Cry, oggi è giunto finalmente il vostro momento! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la versione PS5 di Devil May Cry 5 Special Edition a un prezzo davvero imperdibile!

Devil May Cry 5 Special Edition è la versione rinnovata del titolo per console di nuova generazione, che integra effetti di Ray Tracing in tempo reale e un audio 3D migliorato, nonché nuove funzionalità e modalità create per l’occasione, come Vergil giocabile, contenuti Deluxe e le modalità “Turbo” e “mitico Cavaliere Oscuro”.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che “in Special Edition ritroverete tutto Devil May Cry 5, quindi se non avete ancora giocato il titolo non ci sono dubbi che questa sia l’edizione che dovete puntare. L’altra anima è quella delle aggiunte, che vogliono strizzare l’occhio a chi invece ha già completato il gioco originale e cerca qualche novità per tornarci: Virgil è intrigante ma la sua aggiunta è piuttosto pigra e avrebbe meritato qualche extra in più, anche per godere del suo stile di combattimento in situazioni progettate ad hoc. I 120 fps sono un piacere per l’occhio e vanno a nozze con l’offerta di Capcom, ancora di più se legati alla folle modalità Turbo, mentre rimangono da colmare alcune magagne tecniche (come la questione del 4K e dei 1440)“.

Solitamente, la versione PS5 di Devil May Cry 5 Special Edition viene proposta a 39,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 19,98€, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 20€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo action game a prezzo scontato!

