Destiny 2 Oltre La Luce per PC e Xbox già scontato su Instant Gaming!

Fan di Destiny 2, abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, pur disponibile da pochissimo, Destiny 2: Oltre la luce è già acquistabile a prezzo scontato sul popolare store digitale Instant Gaming per PC e Xbox One.

Destiny 2: Oltre la Luce è la prima di una trilogia che segna una svolta in Destiny 2 e riafferma l’impegno di Bungie con il titolo per i prossimi anni. L’uscita dell’espansione sarà accompagnata da una nuova stagione di contenuti: la Stagione della Caccia, la cui campagna della storia comincerà il 17 novembre.

Il lancio di una nuova espansione di Destiny 2 offre anche una nuova incursione: una delle attività di punta più impegnative di Destiny in cui sei abili guardiani collaborano per conseguire un grande obiettivo non raggiungibile individualmente. L’incursione della Cripta di Pietrafonda sarà disponibile per i possessori di Oltre la Luce il 21 novembre, dando il via a una competizione mondiale tanto amata dai fan che premia la squadra che per prima completa l’epica incursione, ambientata stavolta nella gelida frontiera di Europa. Oltre a ricevere gloria e una cintura speciale, i sei giocatori primatisti passeranno alla storia subito dopo la conferma ufficiale dei risultati da parte di Bungie. La squadra che vince il “primato mondiale” sarà ufficialmente annunciata nei giorni successivi al lancio dell’incursione della Cripta di Pietrafonda.

Sia la Stagione della Caccia che l’espansione Oltre la Luce proseguiranno la storia che vede i guardiani in costante lotta per la salvezza dell’umanità. In Oltre la Luce, i giocatori esploreranno i misteri di Europa mentre affrontano Eramis, Kell dei caduti, determinata a controllare il potere della stasi per raggiungere i suoi scopi nefandi. Nella Stagione della Caccia, i guardiani parteciperanno agli eventi di caccia alle endofurie per fermare la divinità dell’alveare, Xivu Arath.

