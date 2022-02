Controller Wireless Xbox Elite Series 2 a un prezzo imperdibile su Amazon! -13%

Come ogni weekend, non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo al controller wireless Xbox Elite Series 2, che vi consente di risparmiare considerevolmente sul suo acquisto.

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi in offerta vi segnaliamo in modo particolare il controller wireless Xbox Elite Series 2, che potete portarvi a casa a soli 157,22€, rispetto agli usuali 179,99€, con uno sconto del 13%!

Il controller wireless Xbox Elite Series 2 è il top per chi desidera giocare in modo competitivo. Infatti, il dispositivo è dotato di tantissime opzioni che i professionisti potranno sfruttare per dare il massimo di sé, come levette regolabili, componenti intercambiabili, un’autonomia della batteria ricaricabile sino a 40 ore e tantissime possibilità di personalizzazione sia su Windows che su Xbox tramite i software appositi.

Il controller wireless Xbox Elite Series 2 può memorizzare sino a tre profili personalizzati e un profilo predefinito sul controller, dando la possibilità al volo di passare da uno all’altro tramite la pressione di un pulsante. Il controller wireless Xbox Elite Series 2 può connettersi agli altri dispositivi sia tramite la tecnologia wireless Xbox che via Bluetooth o tramite cavo USB-C.

