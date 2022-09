Chromebook ASUS con Intel Core a un prezzo imperdibile da MediaWorld!

Tornano anche oggi, martedì 6 settembre 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare ASUS Chromebook C475TA-AJ0300, che attualmente potete portarvi a casa a soli 299,99€, rispetto agli usuali 599€ di listino, per un risparmio reale di 299€ e uno sconto del 49%.

Ad animare l’ASUS Chromebook C475TA-AJ0300 è un processore Intel Core M3 8100Y, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione su eMMC. Nonostante le specifiche tecniche, ASUS Chromebook C475TA-AJ0300 riesce ad offrire un’esperienza utente di primo livello grazie al sistema operativo Chrome OS che ottimizza le varie operazioni e le prestazioni della batteria, tanto da permettere di arrivare sino a 12 ore con una singola ricarica, oltre ad avviarsi in maniera praticamente istantanea.

ASUS Chromebook C475TA-AJ0300 è equipaggiato con un display IPS Full HD da 14″ che vi permette di navigare e occuparvi di tutte le comune operazioni della vita quotidiana in maniera ottimale. ASUS Chromebook C475TA-AJ0300 è anche molto trasportabile, essendo più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,44Kg.

ASUS Chromebook C475TA-AJ0300 è lo strumento ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di fornire prestazioni adatte a scuole e compiti d’ufficio e massima portabilità, senza trascurare anche la robustezza e un buon comfort durante la digitazione e visualizzazione dei contenuti.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.