Chiude un altro shooter: da aprile via dagli store e stop alle vendite

Non è un periodo facilissimo per i giochi live service. Di recente, infatti, abbiamo assistito a tantissime chiusure, che denunciano come un mercato saturo renda molto complicato riuscire a imporsi nel lungo termine – che è, invece, quello a cui puntano i cosiddetti game as a service, che vorrebbero tenere il pubblico impegnato per molto tempo con aggiornamenti e nuovi contenuti.

Ora sappiamo che questo non sarà più il caso di Lemnis Gate, che evidentemente non è riuscito nel suo intento. In queste ore, infatti, publisher Frontier Foundry ha confermato che presto il gioco sarà rimosso dagli store e nei prossimi mesi i suoi server chiuderanno, salutando così i videogiocatori che si erano avvicinati a questo shooter con arena.

Come leggiamo nella nota diramata su Steam:

«Volevamo ringraziare tutti per il vostro supporto a Lemnis Gate, perché vi siete uniti a noi per così tanti round nel loop. È stato bellissimo vedere la vostra passione per il gioco, le strategie incredibili che avete creato e come avete deciso di abbracciare questo approccio innovativo al genere degli FPS».

Lemnis Gate chiuderà definitivamente a luglio

L’affetto, tuttavia, non sembra essere bastato, considerando che la nota prosegue così:

«Lemnis Gate è stato un progetto ambizioso che abbiamo avuto il privilegio di portare in vita insieme, quindi è con tristezza che oggi condividiamo questa notizia. A partire dall’11 aprile 2023, Lemnis Gate sarà rimosso dalla vendita su tutte le piattaforme. In ogni caso, terremmo i server multiplayer online, in modo che possiate continuare a tuffarvi nel loop, fino all’11 luglio 2023. A quel punto, saranno chiusi. I giocatori su console potranno ancora accedere alle modalità di allenamento e al multiplayer locale, mentre da quel punto in poi i giocatori PC non avranno più modo di giocare. Volevamo ringraziare tutti, di nuovo, per il supporto e per esservi uniti a noi in questo viaggio».

Lanciato a settembre 2021 su PC, Xbox e PlayStation, Lemnis Gate era strutturato come uno shooter in soggettiva ad arena, che vi metteva al centro di un loop temporale – molto molto di moda in quel periodo, come ricorderete.

Le sue meccaniche erano definite a “quattro dimensioni”, perché i giocatori avevano dalla loro anche la possibilità di distorcere il tempo a loro favore. Questa peculiarità, purtroppo, non gli è comunque valsa una lunga vita.

Di recente abbiamo discusso dei tanti live service che sono arrivati ai titoli di coda: pensiamo perfino alla versione mobile di Apex Legends, che non è riuscita a imporsi come la controparte principale, o all’incomprensibile battle royale di Final Fantasy VII.

E, in un mercato sempre più saturo, dove anche i grandi publisher faticano a imporre le loro creature, rimane da vedere se in futuro ci saranno altri giochi capaci di coinvolgere davvero nel lungo corso, scalzando mostri sacri sempreverdi a cui in teoria dovrebbero “rubare” giocatori fedelissimi.