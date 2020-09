Call Of Duty Modern Warfare, Fabio Ravazzi diventerà presto l’operatore Morte

Come vi abbiamo già informato un paio di settimane fa, il noto cantante Fabio Rovazzi è stato scelto come volto per il nuovo operatore di origini italiane di Call Of Duty: Warzone e Call Of Duty: Modern Warfare.

Oggi, attraverso un comunicato stampa, Activision ha annunciato che il personaggio di Sergio Sulla, meglio conosciuto come Morte, sarà disponibile da domani. Cresciuto a Salerno, Morte si è arruolato nell’esercito all’età di 18 anni, facendosi poi strada all’interno del leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia. Ora è stato selezionato per entrare in Warcom – dove si unisce alla fazione della Coalizione. Oltre ad avere il volto di Fabio Rovazzi e la divisa delle forze speciali italiane, il personaggio richiama espressamente l’immaginario della tradizione dei western all’italiana.

Bernardo Antoniazzi, Principal Technical Artist di Infinity Ward, ha affermato:

Mi sento molto fortunato di poter portare un piccolo pezzo di Italia, il mio Paese, in Call Of Duty. La creazione di Morte ci ha dato la possibilità di rendere omaggio cultura italiana e di rappresentare nel gioco la sua fantastica comunità di giocatori. Lavorare con Fabio è stato bellissimo. La sua forte passione per i videogiochi e per Call of Duty, che sicuramente condividiamo, lo ha reso il candidato perfetto per interpretare il nostro nuovo operatore nel gioco.

Ricordiamo che Call Of Duty: Modern Warfare è disponibile per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One. Non perdete il nostro speciale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, nel quale vi abbiamo raccontato tutte le novità del nuovo aggiornamento.