Bundle PS5 Standard con God Of War Ragnarok disponibile su Monclick!

Finalmente, dopo anni di attesa, la disponibilità della console Playstation 5 ha iniziato a migliorare sostanzialmente nel corso delle ultime settimane. Nella giornata di oggi, vi segnaliamo che il bundle comprendente la PS5 Standard Edition, ovvero dotata di lettore Blu Ray, e una copia digitale di God Of War Ragnarok è attualmente in vendita su Monclick in pronta consegna!

PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore Blu Ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e saranno quindi ugualmente potenti. Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

In tutto questo, PS5 è l’erede designata di PlayStation 4 e ne condivide in modo evidente buona parte della mappatura genetica: i riferimenti sulla scatola che parlano di esperienze a 4K e 120 fps sono destinati a rimanere dei proclami ancora per un po’, perché ora come ora l’attivazione di effetti next-gen come il ray-tracing richiede di rinunciare a frame rate che superino i 30 fps, mentre orientarsi sui 60 fps chiede di contro di rinunciare al ray-tracing e in alcuni casi al 4K nativo.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove God Of War Ragnarok si è aggiudicato un eccellente 9,5, «God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un’operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all’obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console».

Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l'articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.