Bayonetta 3 mostra l’ultima novità prima del lancio (ed è stylish)

L0uscita dell’attesissimo Bayonetta 3 è ormai sempre più vicino, sebbene esclusiva Switch a quanto pare ha ancora delle carte nascoste da giocare realmente interessanti.

Il terzo capitolo di Bayonetta (che potete prenotare su Amazon) includerà infatti un personaggio chiamato Viola, che finalmente possiamo ora vedere in azione.

Grazie a Game Informer, possiamo infatti dare una prima occhiata a Viola in Bayonetta 3 con un gameplay inedito, ben sette minuti di filmato tutti da ammirare.

Come forse saprete, Bayonetta è naturalmente una delle protagoniste del nuovo gioco in arrivo su Switch tra poche settimane, ma a quanto pare non sarà sola.

In buona parte del titolo sarà presente anche Viola, un’esuberante strega ancora in fase di addestramento che promette grandi cose a livello stilistico.

La giovane, oltre alla sua spada, può anche usare il demone felino Cheshire in battaglia, cosa questa che amplierà un gameplay di tutto rispetto messo in piedi dai talentuosi membri di PlatinumGames.

Potete dare un’occhiata al nuovo gameplay di Viola in Bayonetta 3 poco sotto, nel player dedicato.

Ricordiamo per quei pochi che ancora non lo sapessero, che Bayonetta 3 verrà lanciato in esclusiva assoluta su console Nintendo Switch il 28 ottobre 2022.

Restando in tema, avete letto anche che Bayonetta avrà per la prima volta una nuova interprete nel terzo capitolo della serie, molto nota ai fan di Metroid e Mass Effect?