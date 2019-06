Baldur’s Gate III all’E3: Larian Studios non si pronuncia sulla data d’uscita

Baldur’s Gate III è senza ombra di dubbio uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati dei giochi di ruolo, in particolar modo di Dungeon & Dragons. Dopo l’annuncio di pochi giorni fa in occasione delle novità a tema Google Stadia, Larian ha partecipato al PC Gaming Show dell’E3 2019 per rivelare alcuni piccoli dettagli legati al suo prossimo progetto.

Apprendiamo, prima di tutto, che il gioco farà riferimento alla quinta edizione del player handbook di D&D, con le caratteristiche e le possibilità che sono state adattate ovviamente al gameplay proposto dal gioco. L’intento è quello di lasciar esprimere i giocatori – fino a consentire loro di dare fuoco a una sedia e spaccarla poi fiammeggiante in testa a qualcuno. Proprio come in D&D, Baldur’s Gate III vuole fare in modo che i giocatori possano raccontare le loro storie all’interno del mondo di gioco, per questo si sta lavorando in maniera tale da sopperire all’assenza del dungeon master normalmente previsto nel titolo tradizionale. Stretta, inoltre, la collaborazione con Wizards of the Coast, che si assicurerà che il videogioco sia giustamente fedele al contesto del gioco di ruolo.

A proposito di mondo di gioco, ad arricchirlo ci sarà anche un gioco da tavolo che farà da prequel al videogioco, in uscita il prossimo 17 settembre. In merito alla data d’uscita del videogame, ci sarà da aspettare: Larian si è limitata a far sapere che «arriverà quando sarà pronto». Il team tiene particolarmente alla qualità del titolo e non vuole affrettarne i tempi. Una scelta che non possiamo che condividere.